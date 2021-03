Via del Pigneto, Raggi presenta il nuovo look: "Un luogo per passeggiare o leggere un libro"

Sono ufficialmente terminati i lavori del tratto di via del Pigneto che va da via Mori a via Balbi. A comunicarlo la sindaca Virginia Raggi che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook le fotografie dell’intervento terminato: l’aiuola spartitraffico dalla quale sorgevano due alti pini e del verde cresciuto spontaneamente è diventata un passaggio pedonale con panchine. Tutti i parcheggi sono stati mantenuti. I pini e gli alberi presenti sono stati tagliati e nelle aiuole sono stati piantati arbusti e alberi molto giovani.

“Vi voglio mostrare i lavori coordinati dal Municipio V in via del Pigneto, dove un’area destinata al parcheggio selvaggio è stata totalmente riqualificata”, scrive Virginia Raggi in una nota. “Ora i residenti della zona possono sedersi su nuove panchine per leggere un libro, passeggiare o attraversare la strada in sicurezza. Un lavoro che restituisce decoro dopo anni di abbandono e che sarà completato dall’installazione dei parapedonali per impedire nuovamente il parcheggio selvaggio all’altezza di via Giovanni Brancaleone”.

In realtà l’intervento ha diviso la cittadinanza tra coloro che hanno visto con favore il restyling e coloro che hanno invece lamentato il taglio degli alberi e il fatto che il percorso pedonale sia limitato a un tratto che non collega un pezzo di strada a un parcheggio.