Pigneto, con la festa dell'albero scatta la raccolta fondi per il verde del quartiere

Una raccolta fondi per il verde del quartiere. E' l'iniziativa lanciata sabato 21 novembre, in occasione della Giornata nazionale degli alberi e della relativa festa indetta da Legambiente, dall'associazione culturale Vivo il Pigneto.

L'iniziativa punta a raccogliere fondi per finanziare la "messa a dimora di un nuovo albero in sostituzione di uno recentemente caduto in prossimità dei civici 40/42 di via del Pigneto", scrivono nella nota. Ma le azioni "volte a sensibilizzare e coinvolgere abitanti, commercianti, istituzioni e altre associazioni sui temi della cura del verde e degli alberi in particolare" non finiscono qui.

Il Natale si avvicina e l'associazione Vivo il Pigneto ha fatto sapere che regalerà al quartiere un albero di Natale. "A partire dal 5 dicembre, verrà infatti collocato un cedro del Libano nell'aiuola all'incrocio tra via del Pigneto e circonvallazione Casilina". Al termine delle festività l'albero verrà donato "al municipio per la successiva messa a dimora in un area verde del quartiere Pigneto".

Una volta finanziate queste due iniziative, la raccolta fondi "proseguirà poi con lo scopo di reperire risorse per promuovere una graduale sostituzione delle alberature secche e a fine vita presenti in diverse vie del quartiere, con altre di nuovo impianto".

Le donazioni, oltre che sulla piattaforma GoFundMe, possono essere lasciate anche presso la sede dell'associazione, La gelateria del Pigneto, via Pesaro 11, tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.