Pigneto e Centocelle, potature urgenti per ridare luce contro spaccio e degrado

L’isola pedonale del Pigneto e l’area verde di via Castore Durante finiscono al centro di una serie di interventi finalizzati ad aumentare la sicurezza, così come chiesto in più occasioni nel corso delle riunioni dell’Osservatorio territoriale per la sicurezza e idel Tavolo di Coordinamento municipale per l’Ambiente e il Territorio convocati nel Municipio V.

Le criticità sono note e annose: il dilagare di degrado, episodi di violenza e spaccio, tanto per citare le più urgenti, che si accompagna a una generale percezione sempre più bassa di sicurezza soprattutto nelle ore serali e notturne. Ed è da qui che è partito il Municipio programmando alcuni interventi di potatura del verde, intervento sugli alberi e la vegetazione incolta che potrebbero offuscare le luci dei lampioni e anche ostacolare il raggio d’azione delle telecamere di sorveglianza.

Gli interventi di potatura, che si aggiungono a quelli già programmati, partiranno domenica al Pigneto e lunedì in via Castore Durante, con l’intervento degli uomini del Servizio giardini e di Ama: “È evidente che sul fronte della sicurezza servono risposte dalla Prefettura, da noi sollecitata in più occasioni tanto da chiedere la convocazione del tavolo cittadino alla presenza dell’ex prefetto, oggi ministro degli interni del nuovo governo” ha detto Mauro Caliste, presidente del Municipio Roma V.

Una richiesta condivisa dai consiglieri di Roma Futura e Sinistra Civica Ecologista, Evita Cammerino, Maurizio Mattana e Filippo Riniolo: “Chiediamo che il nuovo prefetto rivolga la giusta attenzione al quartiere Pigneto che da troppi mesi subisce problemi importanti legati alla criminalità organizzata - hanno detto - Il Municipio V, nell’ambito delle competenze specifiche (tra cui non vi é la sicurezza) negli ultimi 8 mesi ha però messo in campo una collaborazione costante e continua con la fondazione Villa Maraini per la riduzione del danno e raccolta delle siringhe. Sicuramente il percorso è appena iniziato, ma siamo convinti che sia necessario affiancare alla politiche sociali municipali un intervento risolutivo e circoscritto delle forze dell’ordine di repressione del fenomeno dello spaccio per tutelare pienamente gli abitanti”.

“Le situazioni analoghe all’isola pedonale del Pigneto e ai giardini pubblici di via Castore Durante sono molteplici e ne siamo consapevoli - ha aggiunto Edoardo Annucci, assessore al verde del V - da parte nostra l’impegno per corrispondere azioni alle esigenze delle persone, molte delle quali attese da anni, proseguirà. Iniziamo con il restituire luce all’isola pedonale e a via Castore Durante”.