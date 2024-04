"La nostra vita è a rischio": petizione dei residenti per un semaforo pedonale in via Casilina

Un semaforo pedonale e un’illuminazione pubblica potenziata in via Casilina, all’altezza della fermata Villini della linea Roma – Giardinetti. A presentare la richiesta, attraverso una petizione su Change.org, è un residente della zona, Roberto Cecchini, 41 anni, che racconta di aver inviato anche diverse pec al municipio V per chiedere un intervento, ma senza ottenere alcuna risposta.

"La nostra vita è a rischio"

Nella raccolta firme, che ha ottenuto quasi 200 adesioni, Cecchini spiega che la richiesta di un semaforo pedonale, nasce da una mancanza di sicurezza che caratterizzerebbe quell’attraversamento: “Insieme a centinaia di cittadine e cittadini del nostro quartiere – spiega - per lavoro o per svago, attraverso quotidianamente il tratto stradale e, nonostante la presenza di strisce pedonali lungo il percorso, le vetture passano a estrema velocità senza fermarsi. La mia vita e quella di tutte e tutti è costantemente messa a rischio dalla mancanza di adeguati dispositivi di sicurezza stradale”. Da qui la richiesta alle istituzioni di installare “con urgenza un semaforo pedonale e un’illuminazione stradale adeguata. Queste misure risultano necessarie per rallentare il traffico, evitando così incidenti mortali purtroppo già tristemente conosciuti nel nostro municipio. I cittadini e le cittadine, giovani e meno giovani, famiglie con passeggini ed anziani che impauriti provano ad attraversare non possono rischiare letteralmente la vita”.

La questione della sicurezza stradale nel municipio V

Quello della sicurezza stradale è un tema particolarmente sentito nel municipio V. Tanto che a fine dicembre la giunta del minisindaco Mauro Caliste ha presentato un ambizioso programma da un milione e 835mila euro per la manutenzione stradale del territorio, con i fondi del Giubileo 2025. Il primo progetto da 950mila euro mira all’aumento della sicurezza stradale nei pressi di asili nido, scuole dell’infanzia e luoghi sensibili. Il secondo invece è indirizzato verso manutenzione straordinaria della sede viaria, con il rifacimento del manto stradale. Il terzo a cui va aggiunto uno stanziamento importante previsto per il Giubileo 2025 toccherà la manutenzione straordinaria dei marciapiedi lungo i percorsi dei pellegrini.