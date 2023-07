Prima la chiusura notturna, poi l'Estate romana: così il parco del Torrione prova a rinascere

Per la prima volta anche il parco del Torrione entra nel programma dell'Estate romana. Fino al 16 settembre il fazzoletto verde che segna il confine tra i quartieri Pigneto e Prenestino si rianima tra musica e incontri quotidiani rivolti al territorio organizzati dalle associazioni Nonna Roma, Sparwasser, Arci Roma, Fanfulla 5/a - Circolo Arci, Trenta Formiche.

"Un anno fa sembrava qualcosa di impossibile - commenta il presidente del V municipio Mauro Caliste - tra i tanti problemi che compromettevano una piena fruizione dell'area e i fatti di cronaca". Già, è da anni ostaggio di spaccio, degrado e microcriminalità, ma il quadro sembra essere in via di miglioramento, con il municipio che rivendica una serie di azioni che starebbero portando buoni risultati.

Le azioni del municipio

Un anno e mezzo fa l'incontro con i comitati di quartieri e la Prefettura, poi la sostituzione della recinzione, e ancora da maggio la chiusura del parco nelle ore notturne a carico dei carabinieri in congedo, individuati come associazione disponibile tramite avviso pubblico del municipio. Nel frattempo per cercare di ridurre lo spaccio e il consumo di droga all'interno dell'area sempre il municipio ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la fondazione Villa Maraini, con l'obiettivo di tentare di inserire i tossicodipendenti, abituali frequentatori del parco, in un percorso di recupero.

"Oggi dopo un'attenzione da parte del municipio, grazie anche al lavoro della cittadinanza e del terzo settore, il Parco racconta un'altra storia, fatta di socialità, musica ed eventi che animeranno il territorio fino al 16 settembre" esultano il minisindaco e l'assessore all'Ambiente Edoardo Annucci. "Il nostro impegno proseguirà per restituire sempre più aree alla cittadinanza, riqualificate e rigenerate".

Per anni simbolo di degrado

Il parco del Torrione è stato per anni un triste simbolo di degrado e abbandono del quartiere, un'area verde off limits per i residenti, timorosi di incappare in pusher, tossicodipendenti, ubriachi o rapinatori. Un luogo che il Comune di Roma promuove sul portale dedicato al turismo, ricordandone la valenza archeologica (al suo interno è presente una tomba a tumulo risalente all'ultimo quarto del I secolo aC) e in cui almeno fino a poche settimane fa si sono quotidianamente consumati episodi di illegalità e violenza. "Ad oggi tutte le attività non compatibili con la fruizione di un parco sono completamente scomparse - commenta l'assessore Annucci - riporta lo stesso comitato di quartiere". Sperando che la rinascita sia reale e duratura.