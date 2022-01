Municipio V: al via la nuova raccolta rifiuti per le utenze non domestiche

Al via una nuova raccolta di utenze non domestiche tra i quartieri del V Municipio, con particolare attenzione al Pigneto. La sperimentazione, già avviata a dicembre nel Centro storico, partirà in Quinto dal 1° febbraio. Tra le novità, l’aumento di frequenza della raccolta e la presenza degli agenti accertatori. Ad annunciarlo sono Mauro Caliste, minisindaco e Edoardo Annucci, assessore municipaleall'Ambiente del Municipio Roma V.

I rifiuti delle utenze non domestiche verranno raccolti con più frequenza e in un’unica fascia oraria serale di esposizione, così si eviterà di compromettere il traffico. Farà eccezione la raccolta del vetro, indicata nelle ore mattutine. Altra importante novità è rappresentata dagli agenti accertatori che da settimana prossima inizieranno le proprie attività sul territorio, con il supporto volontari dell'Associazione tra Carabinieri in Congedo Martiri di Nassiriya nelle operazioni di monitoraggio e informazione. Invece, il servizio attuale per le utenze pubblico - istituzionali e le private resta invariato.

“Per arrivare ad una copertura completa del territorio, inoltre, abbiamo convocato per il primo febbraio un incontro di presentazione del nuovo servizio, invitando a partecipare associazioni e reti di commercianti, comitati di quartiere, centri sociali anziani e associazioni territoriali interessate a conoscere il nuovo servizio ed a promuovere iniziative informative” hanno aggiunto Caliste e Annucci. Infine, hanno concluso: “Resta alta la nostra attenzione al delicato tema dei rifiuti, ma siamo certi che gli sforzi congiunti tra Ama, Campidoglio, Municipio e cittadini restituiranno al nostro territorio spazi puliti e un servizio di raccolta efficiente”.