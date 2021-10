Elezioni Municipio V, ecco tutti gli eletti del nuovo consiglio

Mauro Caliste è il nuovo presidente del Municipio V che al ballottaggio ha guadagnato il 59,54% dei consensi con 43.369 voti tra gli elettori del quadrante Est di Roma.

A comporre la sua squadra in consiglio municipale, queste le nomine ufficializzate nelle ultime ore con cui intende guidare il territorio.

Municipio V: tutti gli eletti in consiglio

La coalizione di centrosinistra vedrà nella maggioranza 8 seggi riservati al "PD" con Claudio Poverini, David Di Cosmo, Cecilia Fannunza, Maura Lostia, Giampiero Buttitta, Marco Pietrosanti, Tatiana Procacci, Marco Toti.

Per Roma futura 2 seggi con Edoardo Annucci, Filippo Riniolo. Alla "lista Civica Caliste Presidente" andranno 2 seggi riservati a Antonella Fioretti, Elena Antinozzi. Infine a "Sinistra Civica Ecologista" 1 seggio per Maurizio Mattana.

Municipio V: l’opposizione a Rinaldi

All’opposizione sono riservati invece 9 seggi di cui 5 per Fratelli d’Italia con Daniele Rinaldi, Walter Pacifici, Marilena Noce, Agostino Platania, Fabio Piattoni. L’unico seggio della "Lega Salvini Premier" va a Mauro Marocchini, mentre il "Movimento 5 stelle" conquista 2 seggi per Valentina Coppola e Mario Meuti. Anche la "Lista Calenda Sindaco" ha un seggio in consiglio per Massimo Piccardi.