Via del Pigneto cambia look: nuovi parcheggi a spina e una fascia verde con passaggio pedonale

Nuovo look per via del Pigneto, nel tratto che va da via Attilio Mori a via Adriano Balbi. I lavori messi in campo dall’assessorato ai Lavori pubblici del V municipio prevedono il rifacimento dell’intera carreggiata. Siamo in una zona adiacente al complesso scolastico Manzi e al Giardino Galafati, distante qualche centinaio di metri dalla stazione della metro C che porta il nome del Pigneto.

Oltre alla pavimentazione verrà rifatta anche la fascia centrale. Verranno mantenuti i parcheggi a spina mentre nel punto in cui via del Pigneto si biforca ed è in salita a causa di un dislivello del terreno al centro verrà adibita una piccola fascia verde con un breve tratto di percorso pedonale con delle panchine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Prima dell’avvio del cantiere, che ha chiuso l’intero tratto, lì era presente una sorta di aiuola rialzata dove sorgeva un pino storico che è stato tagliato. Secondo quanto si apprende dal progetto, nel tratto pedonale verranno piantati altri tre alberi. Tra l’area dei parcheggi e quella pedonale verrà inserito un attraversamento pedonale indicato con apposite strisce, che prima non era presente. I lavori, fa sapere il Municipio a Romatoday, dovrebbero concludersi entro il 30 ottobre.