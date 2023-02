Lago ex Snia, gli attivisti preparano una 'tweetstorm': "D'Amato rispetti gli impegni presi"

Una “tweetstorm”, una tempesta di tweet, per chiedere alla Regione Lazio di prendere finalmente provvedimenti concreti per tutelare l’oasi naturale del lago bullicante ex Snia. L’iniziativa è del Forum Parco per le Energie, che raccoglie tutte le associazioni ambientaliste, i comitati e i residenti che da tempo lottano affinché l’oasi nata sulle colline del Prenestino venga protetta integralmente dai tentativi di costruirvi nuovi edifici.

L’appuntamento è per giovedì 2 febbraio, giornata mondiale delle zone umide: gli attivisti hanno lanciato un appello a chiunque voglia tutelare l’unico lago naturale di Roma, alimentato dalle acque sorgive dell'antico fosso della Marranella, perché facciano sentire la loro voce nella richiesta di estendere i confini del monumento naturale anche alle aree attualmente ancora di proprietà (e dunque a disposizione) della società Ponente 1978, le cui ruspe sono tornate a operare per una bonifica propedeutica alla costruzione di un polo logistico.

Operazione che il costruttore può fare, anche alla luce del permesso a costruire che il Comune ha rilasciato lo scorso novembre: un atto della cui esistenza si è scoperto solo di recente e solo attraverso le dichiarazione del costruttore, cui gli uffici dell’assessora all’Urbanistica di Maurizio Veloci non hanno potuto sottrarsi, in ragione del fatto che quella porzione della riserva non è coperta, appunto, dalla tutela garantita dall’istituzione del monumento ambientale.

Il presidio sotto la Regione e l'incontro con la direzione Ambiente

Lo scorso 25 gennaio gli attivisti si sono presentati sotto la sede della Regione per chiedere al presidente ad interim, Daniele Leodori, di agire e rivendicare la firma per l’allargamento del monumento naturale: “All’incontro erano presenti la direzione Ambiente, il dirigente responsabile dell'istruttoria e la consigliera Cristiana Avenali - spiegano dal Forum - Alla luce dell’ultima comunicazione prodotta dall’Ispra su esplicita richiesta della Direzione Ambiente, rimaniamo convinti che non esistano motivazioni tecnico-scientifiche che impediscano l’ampliamento del monumento naturale a tutta l’area dell’ex Snia e ribadiamo che la conclusione dell’iter è solo una questione di volontà politica della maggioranza che governa attualmente la Regione Lazio”.

Gli attivisti hanno quindi chiamato in causa l’assessore uscente alla Sanità, e candidato del centrosinistra alle imminenti elezioni regionali, Alessio D'Amato, ricordando “l’impegno assunto pubblicamente poche settimane fa per raggiungere amministrativamente la soluzione che porti a termine il fecreto per l'estensione della tutela ambientale, con le firme dell'assessora Roberta Lombardi e del oresidente ad interim Daniele Leodori. Ribadiamo la richiesta di sbloccare nei prossimi giorni l'iter. La responsabilità di riconoscere tutta l'ex Snia monumento naturale è nelle mani di questa giunta”.