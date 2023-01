Riqualificazione e cittadinanza attiva a piazza del Pigneto

Domenica 15 gennaio 2023 si terrà un evento di riqualificazione del territorio e cittadinanza attiva in zona Pigneto ad opera dell'associazione Collettivo RecuperAmo.

Obiettivo della giornata sarà la pulizia di piazza del Pigneto ma non solo. Infatti oltre alle attività di decoro si terrà un brainstorming fra associazioni, collettivi di quartieri e comitati per ridare lustro al territorio e rendere la piazza un'area gioco e di incontro per tutta la cittadinanza. L'evento è aperto a tutti, per chi volesse partecipare è suggerito munirsi di guanti, scopa e palette.

L'iniziativa prevede il raduno alle ore 10:00 in zona e poi smaltimento dei rifiuti fino all'ora di pranzo. Nel pomeriggio si continueranno le attività di pulizia per poi finire col braistorming con lo scopo di presentare un progetto al municipio V per la riqualificazione della Piazza.