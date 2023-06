Furto al cinema L'Aquila: ridotti i film in programma. È gara di solidarietà nel quartiere

I ladri hanno forzato le porte d'ingresso, sono entrati nei locali, hanno portato via l'incasso ma soprattutto i computer con gli hard disk, di vitale importanza per proiettare i film e stampare i biglietti, senza contare i dati di due anni di proiezioni andati persi. Al Nuovo Cinema Aquila i gestori fanno la conta di danni che mandano parzialmente all'aria la programmazione delle sale. Hanno subito un furto nella notte tra il 31 maggio e il 1 giugno. Tutto ripreso dalle telecamere interne.

Programmazione ridotta

"Siamo in una situazione d'emergenza" racconta a RomaToday Fabio Meloni, coordinatore del cinema, avamposto culturale nel quartiere Pigneto gestito dalla coop Cinema Mundi, vincitrice nel 2018 del bando del Comune di Roma. "Al momento un computer lo abbiamo ricomprato e un altro fisso ci verrà donato da un'associazione. Purtroppo siamo costretti a ridurre la programmazione fino alla chiusura di fine giugno, quando partiranno dei lavori sui condizionatori d'aria dei locali" spiega ancora Meloni. "Siamo però molto contenti della solidarietà ricevuta finora dai residenti".

La solidarietà del quartiere

Già, circa 2mila euro raccolti in pochissimi giorni con un appello lanciato sui social. "Chiediamo un piccolo aiuto a tutti voi meravigliosi spettatori, voi che siete la nostra famiglia cinematografica, che da sempre ci sostenete con la vostra presenza, chi può e vuole, questo è l'Iban a cui fare la donazione, mi raccomando nella causale indicate anche il vostro Nome e Cognome. Per ognuno di voi è previsto un ringraziamento cinematografico speciale" si legge sulla pagina Facebook. In tanti hanno risposto alla richiesta. "Siamo rimasti veramente colpiti dalla solidarietà ricevuta" conclude Meloni "speriamo di riuscire presto a organizzare un evento dedicato a tutti coloro che ci stanno aiutando".