Pigneto, rubano la bici a un rider e lui si appella al quartiere: "Ricompensa per chi la trova"

Pochi minuti per effettuare una consegna e la bicicletta, mezzo di trasporto e di lavoro allo stesso tempo, scompare. E con lei sfuma anche la possibilità di un guadagno. E' quanto accaduto al Pigneto a un rider trentenne, Alex. "Intorno alle 15.30, mi trovavo tra via del Pigneto e via dell'Aquila", ha denunciato su Facebook il 13 novembre scorso.

"Mentre ero salito un attimo in un'abitazione qualche verme mi ha rubato il mio mezzo di trasporto: una bicicletta elettrica. Grazie a codesto individuo oltre la beffa anche il danno", scrive riferendosi al fatto che oltre al costo della bicicletta ha perso anche il lavoro.

Alex però non si dà per vinto e prova a ritrovare la sua bicicletta elettrica. Il post su Facebook diventa un annuncio: "Ho la possibilità concreta di riconoscere la bicicletta dimostrando che sia mia. Quindi ci provo comunque vi mostro la foto e chiunque mi aiuti a ritrovarla offrirò una piccola ricompensa", continua specificando che si tratta di una Dohiker grigia con la scritta nera.

L'annuncio non lascia indifferenti i social. Tantissimi esprimono il proprio dispiacere ma c'è anche chi condivide l'annuncio sulle pagine dei gruppi locali e chi si offre di regalargli una biciletta sostitutiva. Lui ringrazia e spiega che "purtroppo non ho il posto per tenerla e me ne serve una piccola e pieghevole". La sua biciletta.