Fototrappole, in un anno sanzionati oltre 250 "zozzoni" solo nel municipio V

Sono servite a sanzionare persone che hanno compiuto illeciti ambientali, sversando rifiuti nelle strade o nelle aree verdi. Le fototrappole di cui è disseminato il municipio V, hanno così contribuito a rendere il territorio meno sporco e più decoroso.

Le multe fatte con le fototrappole

Ma quanti sono stati i procedimenti avviate grazie all’occhio elettronico? È una domanda che è stata posta dall’assessorato alla transizione ecologica del municipio V ai comandi di polizia locale. Il numero delle sanzioni emesse, complessivamente parlando e quindi sia per reati amministrativi che per quelli penali, è stato di 257. Praticamente due ogni tre giorni, se si prende in considerazione l’arco temporale di riferimento: tutto il 2023, dal primo gennaio al 31 dicembre.

Come sono distribuite le sanzioni

“I dati che la Polizia locale ci ha comunicato confermano l’efficacia delle fototrappole e la necessità di implementare l’installazione di questi dispositivi nei territori più complessi, come emerge in particolar modo dal dato trasmesso dal reparto tutela ambiente del gruppo Casilino” hanno commentato l’assessore municipale Mauro Caliste e l’assessore alla transizione ecologica Edoardo Annucci. Nello specifico sono state 69 le multe elevate dal gruppo Prenestino, mentre sono risultate essere 188 quelle dei colleghi del Casilino: il triplo.

La multa da 6mila euro

Il caso più eclatante è stato indubbiamente quello che ha portato ad una multa di seimila euro ai danni di un uomo che agiva nel quadrante tra via Prenestina e Tor Sapienza. Con la sua monovolume trasportava materiali inquinanti che poi venivano sversati, senza timore, nelle strade di quei quartieri. Sono servite settimane di indagini per inchiodare lo zozzone alle proprie responsabilità e per elevargli la multa con tre zeri.

Più fototrappole contro gli zozzoni

La quantità di sanzioni comminate è stata ritenuta soddisfacente dall’ente di prossimità. “Bene, dunque, l’acquisto di ulteriori fototrappole da parte del Comando generale, che saranno poi date in dotazione ai gruppi municipali” hanno commentato Caliste e Annucci che per questo hanno ringraziato le forze dell’ordine per il contributo offerto in difesa del decoro ed anche delle aree verdi presenti nel territorio. L'aumento delle telecamere potrebbe comportare anche un incremento delle multe da elevare con l'occhio elettronico. Multe che, sul territorio cittadino, sono in passato arrivate a superare le 6000 l'anno.