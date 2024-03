Bronx Pigneto, Caliste al prefetto: "Più forze dell'ordine e illuminazione"

Più forze dell’ordine sul territorio e illuminazione pubblica. Sono le richieste che il presidente del municipio V, Mauro Caliste, ha presentato al prefetto di Roma Lamberto Giannini in un incontro del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolto in Prefettura martedì 19 marzo, in seguito ai fatti avvenuti nelle ultime settimane al Pigneto, dalla maxi rissa agli accoltellamenti, fino ai diversi casi di violenza sessuale.

Le richieste del presidente Caliste

“La situazione ci preoccupa da tempo – spiega il minisindaco – per questo ho chiesto al prefetto la possibilità di incrementare la presenza delle forze dell’ordine, anche in borghese, sul territorio e di potenziare l’illuminazione pubblica in alcune aree del municipio che rimangono spesso al buio, perché gli impianti sono troppo vecchi. Penso, per esempio, alla zona del Torrione e a piazza Copernico. Ma, più in generale a tutto il quadrante del Pigneto e del Prenestino-Labicano”. L’incontro con il prefetto è stata anche l’occasione per ribadire alcune problematiche, sempre relative alla sicurezza, che affliggono altri quartieri del municipio: “Ho ricordato la situazione al Quarticciolo – spiega Caliste – dove c’è un’emergenza legata allo spaccio. Ma anche quella del mercato abusivo di piazzale Pascale, che si svolge prima e dopo il mercatino di Porta Portese Est e che oltre a creare un problema di decoro, è spesso teatro di violenze. Ho chiesto, inoltre, di aumentare la presenza di agenti in borghese a bordo dei mezzi pubblici per porre un argine agli scippi”. Per quanto riguarda la risposta del prefetto “c’è stata massima disponibilità – chiarisce il minisindaco – ad accogliere le nostre richieste e a individuare una soluzione che non sia solo militare.

Le altre iniziative del municipio

Caliste ricorda anche le iniziative che il municipio sta mettendo in campo per combattere criminalità e degrado non solo con le forze dell’ordine. ma anche attraverso la riqualificazione degli spazi: “Avvieremo tra pochi giorni i lavori nell’area del parco Galafati” spiega. Uno spazio che si trova a poca distanza dal luogo in cui, il 31 gennaio, è scoppiata una rissa tra giovanissimi, in cui un 14enne è stato accoltellato e portato in codice rosso all'ospedale Bambino Gesù. Il progetto di riqualificazione, che vale 140mila euro, è stato concepito dal municipio, con il contributo dei cittadini che hanno partecipato ai quattro incontri, uno al mese a partire dallo scorso ottobre, del processo partecipativo. Come aveva spiegato l’assessore municipale al Verde, Edoardo Annucci, a RomaToday: “La vera sicurezza si crea riportando le persone negli spazi di aggregazione, rendendo un luogo di nuovo vivo e frequentato. Ed è questa la nostra sfida e l'obiettivo che vogliamo raggiungere con la riqualificazione del giardino Galafati". L’azione del municipio si sta, inoltre, concentrando sul “recupero del campetto che si trova in via del Pigneto, angolo circonvallazione Casilina, si tratta di un’area ancora in mano a Roma Capitale. Abbiamo avviato un iter per l’acquisizione al municipio, per poterlo dare in concessione alle realtà del territorio, in questo momento, infatti, diventa luogo di ritrovo di sbandati e tossicodipendenti. È importante creare luoghi di aggregazione, portando sport e cultura, per allontanare la criminalità”.

La reazione dei residenti

Alle richieste di illuminazione pubblica e di un maggiore presidio da parte delle forze dell’ordine, presentate da Caliste in Prefettura, Iolanda Pera, attivista del comitato Torpigneto Almagià, chiede di aggiungere anche l’installazione di telecamere “in modo da scoraggiare l’incremento della criminalità nel nostro municipio – spiega – la situazione del Pigneto ci preoccupa molto, quindi ben vengano maggiori presidi delle forze dell’ordine e più illuminazione pubblica. Ma non basta, c’è bisogno di impianti di videosorveglianza, prima che la situazione precipiti”. Gli attivisti e le attiviste del circolo Arci Sparwasser al Pigneto, invece, sostengono che incrementare la presenza delle forze dell'ordine non sia l'intervento prioritario da portare avanti per affrontare il problema della sicurezza sul territorio: "Crediamo che la strada da percorrere sia in primo luogo quella della riappropriazione e della valorizzazione degli spazi pubblici, attraverso iniziative che possano coinvolgere il quartiere - spiega l'attivista Clara Mascia -. Anzi, temiamo che proprio una presenza massiccia delle forze dell'ordine sul territorio possa criminalizzare ogni tipo di aggregazione. Rendere più vivi gli spazi è la prima azione da fare, poi è necessario anche costruire un dialogo con l'amministrazione, per capire come si rende urbanisticamente più sicuro un quartiere. E, in questo senso, ben venga il potenziamento dell'illuminazione".