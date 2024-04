Un autovelox in via Casilina: la proposta scatena la bagarre nel municipio V

Installare un autovelox in via Casilina, in corrispondenza della fermata Villini della Roma-Giardinetti, un punto la cui pericolosità era stata segnalata anche dai residenti, che hanno lanciato una petizione su Change.org, per chiedere di posizionare lì un semaforo pedonale. “Non si può mettere un’altra fase semaforica in quella zona, per questo abbiamo pensato a un autovelox” spiega Claudio Poverini, capogruppo Pd nel consiglio del municipio V, che ha presentato una risoluzione insieme al capogruppo di Roma Futura, Filippo Riniolo. Ma la discussione della proposta, durante il consiglio municipale del 30 aprile, ha scatenato il caos, con reciproche accuse tra maggioranza e opposizione.

Perché un autovelox sulla Casilina

“La pericolosità di quella zona, che va dalla circonvallazione Casilina a via Filarete, è nota da tempo, ci sono stati diversi incidenti, tra cui anche uno mortale nel giugno del 2023 – sottolinea Poverini – per questo già in passato il municipio aveva fatto una memoria di giunta per chiedere degli interventi per metterla in sicurezza. Perché lì le auto vanno davvero molto veloci, anche l’assessora Maura Lostia si era mossa su questa questione, sollecitando Roma servizi per la mobilità”. La pericolosità di quella strada è più volte evidenziata anche nella petizione lanciata da un residente della zona su Change.org. Per cercare di affrontare questa emergenza, Poverini e Riniolo hanno presentato una risoluzione per chiedere al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, di presentare una richiesta di autorizzazione al prefetto per installare un autovelox su via Casilina. “In quel tratto – aggiunge Poverini – le auto vanno molto veloci e la polizia locale cerca di controllare la situazione con un autovelox mobile, ma questo comporta, ovviamente un impegno di personale importante, a fronte di un’evidente scarsità di organico. Da qui la nostra proposta. A cui i partiti di destra, e in particolare Fratelli d’Italia, hanno risposto con una manfrina vergognosa”. Secondo il Poverini, infatti, FdI avrebbe eseguito “un balletto dentro e fuori dall’aula per far cadere il numero legale e impedire l’approvazione della risoluzione”. Che verrà discussa di nuovo giovedì 2 maggio: “Sarà una battaglia – annuncia il capogruppo dem – e voglio ringraziare il capogruppo del Movimento cinque Stelle, Mario Meuti, per essere rimasto in aula per la discussione”.

La versione di FdI

Dall’altra parte della barricata, il consigliere FdI Daniele Rinaldi accusa la maggioranza di “fare demagogia”, di non essere “in grado di mantenere il numero legale su un atto a firma dei capogruppo di Pd e Roma città futura”. E di aver fatto muro alle loro richieste di discussione e modifiche in merito alla proposta di un autovelox sulla via Casilina: “Ci sono strade che ne avrebbero molto più bisogno – spiega Rinaldi – come viale della Primavera o la zona di Tor Tre Teste. Perché non si interviene prima lì?”. Secondo Rinaldi, inoltre, l’autovelox non rappresenterebbe la soluzione migliore per migliorare la sicurezza in quel tratto di via Casilina: “Gli attraversamenti pedonali sono poco visibili e va rafforzata la segnaletica. Andrebbe fatto un lavoro più dettagliato sull’effettiva fattibilità ed efficacia di un autovelox lì. Ma le nostre richieste non sono state ascoltate, per questo siamo usciti dall’aula, in segno di protesta, durante varie fasi della discussione”.