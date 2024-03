Allarme sicurezza nel municipio V, Aurigemma al prefetto: "I residenti vogliono più controlli"

Dopo la violenza sessuale al Pigneto, di cui è stata vittima una donna, sorpresa alle spalle e palpeggiata nelle parti intime, il tema della sicurezza nel municipio V torna al centro della discussione. L’episodio, infatti, segue di poche settimane quello avvenuto lo scorso febbraio, quando una ragazza ha denunciato alle forze dell'ordine - e al nostro giornale - la notte di paura vissuta mentre tornava a casa. Sulla questione si è mosso il presidente del consiglio regionale, Antonello Aurigemma, che ha incontrato il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, per discutere della questione sicurezza nel territorio del municipio V. Dove proseguono gli atti di violenza, come dimostra la lite tra giovanissimi conclusasi con due accoltellamenti in via del Pigneto.

Le parole di Aurigemma

“Ho incontrato il prefetto di Roma – spiega Aurigemma - a cui ho presentato alcune segnalazioni, da parte di cittadini e commercianti che chiedono maggiore sicurezza nel municipio V, in particolar modo nel quartiere di Tor Pignattara. Questo incontro parte dal confronto e dalle richieste provenienti dai territori. Tra le criticità evidenziate, la mancanza di sicurezza in generale, situazioni di abusivismo commerciale, centri culturali trasformati in vere e proprie moschee, senza rispettare le normative in essere, generando rischi per la stabilità e la sicurezza degli edifici stessi”. Secondo Aurigemma, dai cittadini è emersa “la necessità di maggiore sicurezza, decoro e contrasto al degrado. In passato, i commercianti avevano anche presentato una petizione nella quale si chiedeva la presenza dell’esercito in alcuni punti”. Il prefetto, riferisce Aurigemma “si è mostrato subito disponibile a portare queste tematiche nei prossimi tavoli sulla sicurezza. L’iniziativa rientra in un’ottica di collaborazione sinergica tra le varie istituzioni ed enti coinvolti, al di là delle logiche di appartenenza politica: l’obiettivo è quello di lavorare insieme, ognuno nel rispetto delle proprie competenze, al fine di fornire risposte sempre più vicine alle istanze della collettività e dei territori”.

La posizione del municipio

Il problema della sicurezza sul territorio è ben noto anche al municipio, che da tempo chiede un potenziamento della presenza delle forze dell’ordine nelle zone più a rischio. Il 22 febbraio il minisindaco, Mauro Caliste, ha partecipato a una riunione in Prefettura del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. E ha stilato la mappa dei luoghi più a rischio: il Borghetto degli Artigiani, il mercato abusivo di piazzale Pascale, il parco delle Energie, teatro di inquietanti violenze contro gli animali. Oltre al problema delle scuole del territorio, troppo spesso vittime di furti e atti vandalici. Di fronte a tutte le emergenze indicate dal municipio V, dalla Prefettura è arrivato l’impegno a rafforzare i controlli delle forze dell’ordine nelle aree indicate dal minisindaco.