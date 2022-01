Al Pigneto piantati 50 nuovi alberi

Lo scorso dicembre 50 esemplari di Lagerstroemia sono arrivati in via Macerata, ma l'operazione di piantumazione nel quartiere non finisce qui. A febbraio, è la promessa, nuovi alberi arriveranno in via l'Aquila, via Perugia e su via Pesaro, ultima tappa del percorso di risanamento del verde nel quartiere avviato dall'associazione Vivo il Pigneto a braccetto con l'amministrazione.

Partecipazione attiva dei cittadini

Tutto è partito la scorsa primavera, quando l'associazione attiva nel quadrante ha realizzato un dossier sullo stato del patrimonio arboreo del triangolo compreso tra via l'Aquila, circonvallazione Casilina e via Casilina. Quattrocento in totale le alberature censite e 74 gli alberi morti o a fine ciclo, 39 i vasi vuoti, e 43 piantumazioni fatte autonomamente dai residenti.

L'indagine è stata trasmessa al municipio, all'assessorato all'Ambiente e al Servizio Giardini. Sono seguiti diversi sopralluoghi ed è arrivata la risposta positiva da parte delle istituzioni. Il Comune è riuscito a individuare le risorse necessarie per avviare la ripiantumazione delle alberature morte.

I cittadini ringraziano: "Un sentito ringraziamento da parte dell'associazione Vivo il Pigneto, e ci sentiamo di poter dire di tutto il quartiere, va all'assessore all'Ambiente Sabrina Alfonsi, a tutto il suo staff - in particolare alla dott.ssa Anna Vincenzoni - al dipartimento Tutela ambientale e a tutti coloro che a vario titolo hanno concorso e concorreranno alla realizzazione di questa positiva esperienza di partecipazione e cittadinanza attiva".