Rifiuti, tre aree ecologiche "sorvegliate" in via del Pigneto. Il piano Ama per le utenze commerciali

Tre “aree ecologiche”, ognuna presidiata da un operatore, e con contenitori stradali lungo via del Pigneto. È il nuovo servizio di raccolta differenziata delle utenze non domestiche che partirà lunedì 22 aprile al Pigneto, anche in risposta alle richieste di maggiore decoro da parte dei residenti e di un servizio più efficiente e flessibile da parte degli esercenti.

Il nuovo piano Ama in via del Pigneto

La riorganizzazione prevede l’istituzione di 3 “aree ecologiche»”servite con contenitori stradali. Ogni area, dalle ore 7 del mattino fino all’una di notte sarà presidiata da un operatore, che assisterà gli utenti, vigilerà sul corretto conferimento dei rifiuti e li sensibilizzerà sull’importanza della raccolta differenziata. Per evitare congestioni e/o disservizi, Ama consiglia di conferire i rifiuti la mattina dalle 11 alle 13, il pomeriggio dalle 17 alle 19, e la sera dalle ore 23 all’una di notte. “La riorganizzazione del servizio di raccolta differenziata per le Utenze non domestiche – spiega Daniele Pace, presidente Ama – conferma la disponibilità dell’Azienda a dialogare con i territori e ad ascoltare concretamente le loro esigenze. Un modello che rispecchia le peculiarità del Pigneto garantendone il decoro e al contempo maggiormente flessibile ed efficiente nel venire incontro alle esigenze degli esercenti”.

La posizione del municipio V

Il nuovo servizio soddisfa anche il presidente del municipio, Mauro Caliste, e l’assessore all’Ambiente, Edoardo Annucci: “Parte il nuovo Progetto Pigneto per le utenze non domestiche, elaborato da Ama al fine di migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti attraverso l’istituzione di tre aree ecologiche – dichiarano -. Ringraziamo l’assessora Sabrina Alfonsi, la direzione generale di Ama e il servizio Und (Utenze non domestiche, ndr) per aver accolto le istanze rappresentante dal municipio e aver elaborato un progetto specifico per l’isola del Pigneto dove, come noto, la movida rende più complessa la raccolta dei rifiuti e necessarie misure alternative. L’azienda avvierà una campagna informativa rivolta alle utenze che saranno interessate dal servizio”.