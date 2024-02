Pigneto, pronto il progetto di riqualificazione del giardino Galafati. Lavori al via a marzo

Partiranno a marzo gli interventi di riqualificazione che cambieranno il volto del Giardino Galafati, in via del Pigneto 172-196. Il progetto, che vale 140mila euro, è stato concepito dal Municipio V, con il contributo dei cittadini che hanno partecipato ai quattro incontri, uno al mese a partire dallo scorso ottobre, del processo partecipativo.

Come diventerà il Giardino Galafati

Con gli interventi di riqualificazione, che dovrebbero durare circa un mese, il Giardino Galafati, un'area verde di poco meno di tremila metri quadri, "cambierà volto - spiega a RomaToday Edoardo Annucci, assessore alla Transizione ecologica e al verde del Municipio -. Il progetto parte da un presupposto: al Pigneto al momento manca una vera e propria piazza. Per questo abbiamo pensato di ridefinire l'aspetto del giardino, concependolo come un luogo di aggregazione per tutti, diviso in fasce di età. Ci sarà una nuova area giochi inclusiva per i bambini, ma anche nuovi arredi e spazi per sedersi". Previsto nel progetto anche l'ampliamento del patrimonio verde del parco, con nuovi alberi e arbusti. "Ora è un'area verde con pochi alberi e una spianata di cemento - sottolinea Annucci -. Grazie alla riqualificazione diventerà un'importante spazio di aggregazione per il quartiere".

La questione sicurezza

Il giardino, aperto nel 2015 dopo la fine dei lavori della metro C al Pigneto e dedicato all'antifascista Angelo Galafati, si trova davanti alla scuola primaria Enrico Toti, oggetto di numerosi atti vandalici, l'ultimo a fine gennaio. L'associazione dei genitori dell'istituto e i cittadini che frequentano l'area, negli ultimi anni, avevano più volte denunciato la mancanza di pulizia e di manutenzione del giardino. "Prima era sotto la competenza del Dipartimento tutela ambientale del Comune di Roma - chiarisce Annucci -. Da un anno è passato sotto la nostra gestione, grazie al decentramento amministrativo, e abbiamo potuto disporre il progetto di riqualificazione". Il giardino si trova, inoltre, poco lontano dal luogo in cui, il 31 gennaio, è scoppiata una rissa tra giovanissimi, in cui un 14enne è stato accoltellato e portato in codice rosso all'ospedale Bambino Gesù.

"Dopo quel fatto alcuni hanno iniziato a chiedere di chiudere prima il parco, fare presidi, installare telecamere - spiega Annucci -. Ma la vera sicurezza si crea riportando le persone negli spazi di aggregazione, rendendo un luogo di nuovo vivo e frequentato. Ed è questa la nostra sfida e l'obiettivo che vogliamo raggiungere con la riqualificazione del giardino Galafati".

Gli altri progetti verdi per il 2024

Il giardino Galafati è solo la prima delle 10 aree verdi che saranno oggetto di una riqualificazione nel corso dell'anno. Gli interventi, finanziati nel complesso con un milione e 170mila euro, coinvolgeranno: parco Torrione Prenestino, parco Roberto Almagià, giardino di largo San Luca, giardino di via delle Giunchiglie, giardino di via del Campo, parco Filippo Teoli, Parco Taverna e giardino di via Valente. "In fase di definizione c'è poi un'altra area verde, su cui la Giunta municipale ha avviato un ragionamento con la Direzione tecnica ma che sarà formalizzata nelle prossime settimane - chiarisce l'assessore -. A questi 9 interventi se ne aggiunge un altro da 500.000 euro che porterà alla realizzazione di una nuova area verde al Quarticciolo, finanziata dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti".