Al via la sostituzione dei cassonetti nel municipio V. Le operazioni dureranno 75 giorni

Nel municipio V arrivano nuovi cassonetti. La sostituzione partirà il prossimo 27 giugno in tutte le vie del territorio, che verranno rifornite di nuovi contenitori per la raccolta dei rifiuti. Un intervento che era atteso da tempo, visto che i cassonetti che attualmente si trovano nelle strade del municipio V risalgono al 2006. E dunque hanno quasi 20 anni.

Come saranno i nuovi contenitori

“I nuovi cassonetti stradali – spiegano il minisindaco Caliste e l’assessore municipale al Verde, Edoardo Annucci - si caratterizzano per la nuova colorazione e simbologia, così come stabilito dalla normativa europea: giallo per plastica e metalli, blu per la carta e grigio chiaro per l’indifferenziato. Rimane invariato il colore dell’organico”. Le operazioni di sostituzione dureranno circa 75 giorni e dovrebbero concludersi entro settembre.

“Un passo avanti per la vivibilità dei quartieri”

Secondo il presidente del municipio V e l’assessore Annucci questa operazione di sostituzione dei cassonetti rappresenta “un ulteriore passo in avanti che migliorerà la vivibilità dei nostri quartieri che, da oltre quindici anni, attendevano nuovi contenitori per la raccolta stradale dei rifiuti urbani. Di pari passo, in sinergia con l’assessora Sabrina Alfonsi e Ama, proseguirà il lavoro per incrementare la raccolta differenziata”.