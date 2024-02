Ancora una voragine in via Dulceri, strada chiusa. Lostia: "Interverrà la protezione civile"

Si apre un’altra voragine in via Augusto Dulceri. La strada è sprofondata ancora una volta, nella mattina di martedì 20 febbraio: “Lungo la via erano in corso dei lavori per la fibra ottica – spiega l’assessora ai Lavori pubblici del municipio V, Maura Lostia -. La volta di una galleria è crollata, ma non è chiaro al momento se lo sprofondamento sia avvenuto durante i lavori o prima. Entro mercoledì 21 sul posto interverrà la protezione civile per svolgere un’ispezione e accertare la gravità della situazione e le cause che l’hanno provocata”. La strada, al momento, è stata chiusa al traffico: “Solo dopo l’intervento della protezione civile potremo capire quando sarà possibile riaprirla” sottolinea Lostia.

La via delle voragini

I crolli, lungo via Dulceri, sono stati frequenti negli anni. La strada è franata nel 2020, nel 2013, ma anche nel 2012, quando l’asfalto si è sbriciolato, inghiottendo due automobili. A seguito del crollo la via è rimasta chiusa per oltre un anno, scatenando la rabbia dei residenti e dei commercianti della zona, messi in seria difficoltà dal lungo cantiere. “Via Dulceri è ricca di gallerie – spiega Lostia -. Questo non significa che sia pericolosa, ma come tutte le strade che hanno questa particolarità, va tenuta sotto monitoraggio con un’attenzione particolare. Si tratta comunque di una situazione che riguarda tre quarti delle strade del nostro municipio e che teniamo sotto controllo”.

La maxi voragine in via Tor de’ Schiavi

A marzo, intanto, dovrebbero partire i lavori per la riparazione di un’altra voragine, che si è aperta nel gennaio del 2021 in via in via Tor de’ Schiavi, in un vialetto di accesso al civico 261 del comprensorio Ater. Gli interventi dovrebbero durare dai 60 ai 70 giorni.