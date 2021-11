Poche donne negli assessorati: è già polemica nel Municipio V

“Garantisco che pur essendo un uomo di parte, ho ben chiaro il mio ruolo di imparzialità”, così Mauro Caliste ha inaugurato solo pochi giorni fa il suo mandato nel Municipio V. Il Presidente di Consiglio non ha fatto nemmeno in tempo a presentare la sua squadra di assessori, ufficializzata questa mattina presso l’aula di Consiglio di via Giorgio Perlasca 39, che già è additato di scorrettezza sulle pari opportunità nella formazione della Giunta.

Un’ammonizione arriva proprio dal consigliere di opposizione Walter Pacifici, che citando il comma 137 della legge n. 56/14 rimprovera: “Lei ha nominato 2 persone di sesso femminile, ma le ricordo che per legge nei comuni sopra i 3mila abitanti il sesso deve essere rappresentato al 40%. Questa norma non è stata rispettata sugli assessori, per questo come Fratelli d’Italia porteremo un’interrogazione per chiedere spiegazioni”.

Su sei nomine, solo due sono infatti le donne che compongono gli assessorati di Mauro Caliste. Maura Lostia, da otto anni consigliera sia di maggioranza sia di opposizione, già vicepresidente di Consiglio e ora Assessora ai Lavori pubblici, Segnaletica e manutenzione stradale, Edilizia privata e pubblica, Opere Tav, P.U.P., Mobilità e Trasporti nella Giunta Caliste. Oltre Lostia, poi, Cecilia Fannunza, responsabile delle tematiche scuola per il Pd e neo Assessora alle Politiche educative e scolastiche, Edilizia scolastica, Verde scolastico, Trasporti scolastici, Refezione scolastica, Formazione e Lavoro.

L’opposizione punta il dito su gender gap e deleghe assenti

Da donna a donne, chiosa anche la consigliera Valentina Coppola (M5s), tra le candidate presentate alla guida del Municipio V alle scorse elezioni, risentita per la tematica di genere ma anche per un tema che la vede in primo piano come attivista.

“Esprimo perplessità sulla scarsità di rappresentanza femminile, che avrebbe portato sicuramente ricchezza alla Giunta. Aggiungo che non ho visto ancora deleghe sugli animali, mi auguro che questa scelta non rispecchi una mancanza di attenzione della Giunta sul tema”, ha affermato stamane in Consiglio Municipale.

“Tutto è stato fatto a norma di legge – ha prontamente risposto il Presidente di Municipio - Ci dobbiamo impegnare a evitare però polemiche inutili. Abbiamo un’ottima giunta che tutta Roma ci invidia, composta da persone, non dico uomini e donne, con competenze alle spalle. Avremmo parlato delle deleghe lunedì prossimo, mi aspetto da qui in avanti idee e proposte concrete su cui lavorare da parte di tutti”.