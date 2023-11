Allarme sicurezza in V municipio, Caliste: "Prendiamo atto dei risultati ottenuti con controlli a tappeto"

Dal Quarticciolo a Torpignattara passando per viale Palmiro Togliatti e piazza Pino Pascali a Tor Sapienza. L'allarme lanciato ormai da mesi dal V municipio è generalizzato all'intero territorio. Ogni quadrante ha punti critici dove la criminalità la fa da padrona, attirando a sé degrado e senso di abbandono sempre più percepito dai residenti.

È il presidente del V municipio Mauro Caliste a chiedere aiuto alla Prefettura in un nuovo incontro del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riconoscendo però dei risultati ottenuti in una serie di controlli a tappeto effettuati nelle ultime settimane.

"Ho presentato il dossier sulla sicurezza, già consegnato a luglio in un incontro col Prefetto, nel quale ho elencato tutte le complessità in ordine alla sicurezza presenti nel nostro territorio. Prendiamo atto dei risultati ottenuti dai controlli a tappeto in alcuni quartieri e ringraziamo il Prefetto per aver accolto la nostra richiesta di convocazione del Comitato" dichiara in una nota Mauro Caliste, presidente del V municipio.

"Tra le problematiche presentate, ad esempio, c'è il mercato abusivo in piazzale Pascali che si svolge nelle ore antecedenti e in quelle successive al mercato di Porta Portese Est, e per il quale, abbiamo chiesto un presidio della Polizia Locale con Polizia di Stato e Guardia di Finanza".

E ancora "abbiamo sottolineato l'importanza di una maggiore presenza delle forze dell'ordine nelle ore serali e un controllo capillare delle attività commerciali su tutto il territorio. In particolare abbiamo segnalato alcune attività di somministrazione che da tempo sono attenzionate dalle forze dell'ordine per le quali auspichiamo un procedimento di chiusura definitiva dell'attività. Il municipio ha ribadito la sua disponibilità a collaborare fattivamente con le Forze dell'Ordine presenti sul territorio che, con le risorse a disposizione, stanno facendo del loro meglio".