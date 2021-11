V municipio, l'era Caliste al via nel segno dell'inclusione: "Saremo una sola comunità"

“Sono grato e onorato di poter finalmente ricoprire quest’incarico”. Al Prenestino si volta pagina e Mauro Caliste, nuovo presidente eletto del Municipio V, apre al dialogo non solo con l’opposizione, ma con tutti gli abitanti che nei prossimi 5 anni è chiamato a rappresentare da questa mattina, conclusa la prima riunione di Consiglio a via Torre Annunziata 1.

“Sono ben consapevole che quest’incarico richiede un grande impegno. Io non mi risparmierò sotto ogni punto di vista. Sarò il Presidente di tutti e di tutte”, dando il benvenuto alla sua squadra a cui però, a eccezione del presidente e vicepresidenti di Consiglio, votati dai consiglieri nella giornata di oggi, mancano ancora gli assessorati di competenza.

“Tra le prime cose che mi preme fare è dare il benvenuto ai 12.000 cittadini che in questi giorni sono stati riassegnati dal IV e dal VI Municipio al Municipio V. Saremo una Comunità! Mi aspetto la collaborazione di tutti i 24 Consiglieri. C’è bisogno dell’aiuto e delle capacità di tutti con idee e proposte che siano all’altezza delle problematiche che ci troveremo ad affrontare. Siamo in attesa di un vero decentramento amministrativo che ci dia le competenze necessarie per fronteggiare le emergenze e dare risposte concrete, ma nel frattempo sappiamo che dobbiamo lavorare con le risorse che abbiamo a disposizione”.

Eletti presidente e vicepresidenti del Municipio V

Approvata all'unanimità la delibera di insediamento del consiglio municipale, Davide Di Cosmo è stato eletto presidente del consiglio del Municipio V. “Un impegno che mi gratifica e che assumo con grande responsabilità verso questo territorio di 250.000 abitanti – ha così commentato il consigliere Di Cosmo - Garantisco che pur essendo un uomo di parte, ho ben chiaro il mio ruolo di imparzialità. Questo sarà un mandato di rinascita della città del confronto politico all'insegna della dialettica”.

Eletti per il ruolo di vice presidente del consiglio vicario, Emiliano Orlandi, della “Lista Civica Gualiteri Sindaco” e come vice presidente Agostino Platania, di Fratelli d’Italia.

Municipio V, ecco il consiglio municipale

La coalizione di centrosinistra vedrà nella maggioranza 8 seggi riservati al "PD" con Claudio Poverini, David Di Cosmo, Cecilia Fannunza, Maura Lostia, Giampiero Buttitta, Marco Pietrosanti, Tatiana Procacci, Marco Toti.

Per Roma futura 2 seggi con Edoardo Annucci, Filippo Riniolo. Alla "lista Civica Caliste Presidente" andranno 2 seggi riservati a Antonella Fioretti, Elena Antinozzi. Per la "Lista civica Gualtieri Sindaco" sono stati eletti Emiliano Orlandi e Mauro Ferrari. Infine a "Sinistra Civica Ecologista" 1 seggio per Maurizio Mattana.

All’opposizione sono riservati invece 9 seggi di cui 5 per Fratelli d’Italia con Daniele Rinaldi, Walter Pacifici, Marilena Noce, Agostino Platania, Fabio Piattoni. L’unico seggio della "Lega Salvini Premier" va a Mauro Marocchini, mentre il "Movimento 5 stelle" conquista 2 seggi per Valentina Coppola e Mario Meuti. Anche la "Lista Calenda Sindaco" ha un seggio in consiglio per Massimo Piccardi.