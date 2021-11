Municipio V, inizia l'era Caliste: nominati anche gli assessori, ecco la Giunta al completo

I tempi sono più che maturi negli uffici di via di Torre Annunziata 1, dove da ore Mauro Caliste, neo presidente del Municipio V, sta lavorando alle nomine sugli Assessori che si confronteranno con il territorio nei prossimi 5 anni di mandato. È stata firmata questa mattina infatti l’ordinanza di nomina della Giunta municipale, che verrà presentata però in Aula consiliare il prossimo lunedì, 15 novembre.

Con un giorno di scarto rispetto alla prima di Mauro Caliste, tenutasi ieri presso la sede di Giorgio Perlasca, oggi la Giunta è così completa.

David Di Cosmo presidente di Consiglio, Emiliano Orlandi e Agostino Platania come vicepresidenti

Approvata all'unanimità la delibera di insediamento del consiglio municipale, David Di Cosmo è stato eletto presidente del consiglio del Municipio V. “Un impegno che mi gratifica e che assumo con grande responsabilità verso questo territorio di 250.000 abitanti – ha così commentato il consigliere Di Cosmo - Garantisco che pur essendo un uomo di parte, ho ben chiaro il mio ruolo di imparzialità. Questo sarà un mandato di rinascita della città del confronto politico all'insegna della dialettica”.

Eletti per il ruolo di vice presidente del consiglio vicario, Emiliano Orlandi, della “Lista Civica Gualiteri Sindaco” e come vice presidente Agostino Platania, di Fratelli d’Italia.

Municipio V, ecco il consiglio municipale

La coalizione di centrosinistra vedrà nella maggioranza 8 seggi riservati al "PD" con Claudio Poverini, David Di Cosmo, Cecilia Fannunza, Maura Lostia, Giampiero Buttitta, Marco Pietrosanti, Tatiana Procacci, Marco Toti.

Per Roma futura 2 seggi con Edoardo Annucci, Filippo Riniolo. Alla "lista Civica Caliste Presidente" andranno 2 seggi riservati a Antonella Fioretti, Elena Antinozzi. Per la "Lista civica Gualtieri Sindaco" sono stati eletti Emiliano Orlandi e Mauro Ferrari. Infine a "Sinistra Civica Ecologista" 1 seggio per Maurizio Mattana.

All’opposizione sono riservati invece 9 seggi di cui 5 per Fratelli d’Italia con Daniele Rinaldi, Walter Pacifici, Marilena Noce, Agostino Platania, Fabio Piattoni. L’unico seggio della "Lega Salvini Premier" va a Mauro Marocchini, mentre il "Movimento 5 stelle" conquista 2 seggi per Valentina Coppola e Mario Meuti. Anche la "Lista Calenda Sindaco" ha un seggio in consiglio per Massimo Piccardi.

Compongono la squadra Sergio Scalia, Edoardo Annucci, Cecilia Fannunza, Antonino De Cinti, Marco Ricci e Maura Lostia alla quale è affidata anche la vice presidenza del Municipio.

Gli assessori del Municipio V

Nello specifico Sergio Scalia ha le deleghe alle Politiche urbanistiche, Bilancio, Politiche economiche e finanziarie, Tributi, Demanio, Patrimonio, Decentramento, Trasparenza ed Attuazione del programma. Classe 1949, laurea in Fisica, si è sempre occupato di Urbanistica sia da Presidente dell'ex VII Circoscrizione che da Consigliere Capitolino. Sempre molto attivo sul territorio, ha collaborato con Associazioni e Comitati per la tutela del territorio.

Edoardo Annucci si occuperà della Transizione ecologica, Verde pubblico, Punti Verde Qualità, Rapporti con Ama, Fiume Aniene, Agricoltura urbana, Fondi europei e regionali, Politiche giovanili ed Innovazione tecnologica. Classe 1996, laurea in Scienze Politiche. Attivo nell’associazionismo territoriale, ex vicepresidente di Legambiente Città futura. Ha collaborato con la Fondazione Univerde ed Opera2030, la piattaforma per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile. Eletto con Roma Futura al Consiglio municipale.

Politiche educative e scolastiche, Edilizia scolastica, Verde scolastico, Trasporti scolastici, Refezione scolastica, Formazione e Lavoro sono le competenze in carico a Cecilia Fannunza. Quarant’anni, laurea in Scienze Politiche, è stata Consigliera nell’ex Municipio VII dove ha ricoperto l’incarico di Presidente della Commissione Scuola e Cultura. Eletta nel 2015 in Assemblea Capitolina. Per il Partito Democratico, con cui è stata rieletta in Municipio, è stata responsabile del settore Scuola e Servizi educativi.

All’ex direttore della Direzione Socio Educativa Culturale Sportiva del Municipio Roma V e della Direzione Accoglienza e Inclusione del Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale, Antonino De Cinti, classe 1953 e laurea in Psicologia, spettano le deleghe per le Politiche sociali, Rapporti con l'Asl, Servizi alla persona, Politiche per l’integrazione, Intergenerazionalità ed Emergenza abitativa.

Le Politiche del commercio, Attività produttive, Sviluppo locale, Promozione del territorio, Sport e Tempo libero, il Presidente Caliste ha scelto di affidarle a Marco Ricci. Nato a Roma nel 1975, Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Amministrazioni Pubbliche.

Infine la vicepresidenza e le deleghe ai Lavori pubblici, Segnaletica e manutenzione stradale, Edilizia privata e pubblica, Opere Tav, P.U.P., Mobilità e Trasporti saranno di competenza di Maura Lostia. Nata nel 1976, nel 2013 la prima elezione a Consigliera municipale dove ha ricoperto la carica di Presidente della Commissione LL.PP. e Mobilità. Rieletta nell'ultima tornata elettorale nella lista del Pd.

Il Presidente ha scelto di mantenere per sé le deleghe alla Cultura, Grandi eventi, Polizia locale, Protezione civile, Sicurezza, Personale, Turismo, Comunicazione istituzionale, Pari opportunità e Diritti.