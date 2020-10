V municipio, un gruppo di associazioni scrive a Raggi: "Rivogliamo Pulcini come assessore all'Ambiente"

Un elenco di associazioni del territorio del V municipio hanno chiesto alla sindaca Virginia Raggi di rimettere al suo posto l’ex assessore all’Ambiente, Dario Pulcini, e al presidente Giovanni Boccuzzi di ritornare sui suoi passi. Lo si legge in una nota diramata dallo staff dell’ex assessore. La notizia si è diffusa lunedì 12 ottobre quando Boccuzzi ha firmato la revoca della delega a Pulcini e ha messo al suo posto Stefano Cicerani, ingegnere esperto di rifuti, già attivo nello staff dell’assessorato all’Ambiente capitolino. Boccuzzi ha spiegato di aver revocato le delghe a Pulcini per “difficoltà relazionali” mentre il diretto interessato ha replicato, con una diretta Facebook, “di essere stato troppo veemente con gli uffici”.

“La notizia ha colto di sorpresa molti cittadini e associazioni che sul territorio hanno collaborato attivamente e trovato sostegno per le proprie iniziative a tutela dell’ ambiente e del decoro”, si legge nella nota nella quale si legge che queste associazioni “preoccupate anche del fatto che vengano interrotte le attività in corso”, si sono rivolte direttamente alla sindaca.

“Pulcini ha supportato fin dalla nascita il progetto di riforestazione urbana partecipata di ‘Alberi in Periferia’ rendendo possibile una proficua collaborazione tra istituzioni e cittadinanza attiva”, il commento di Alberi in periferia. “L’Assessore Pulcini si è impegnato più volte, anche in prima persona,in interventi di bonifica e rimozione degli ingombranti, ha contribuito alla riqualificazione del Parco Sangalli interfacciandosi con il Servizio Giardini per il ripristino del servizio di pulizia, la posa dei nuovi alberi di Natale e relativi addobbi, il ripristino delle panchine, la rimozione di una rete di messa in sicurezza che da 15 anni deturpava il parco”, ha aggiunto il Comitato spontaneo acquedotto alessandrino del parco Sangalli.

E ancora. La loggia Verde degli Offuscati scrive: “Abbiamo messo a dimora alberi nel campo incolto adiacente il parco di Tor Sapienza entrata da via Giorgio de Chirico vicino al mercato rionale. Insieme a Dario stiamo creando un frutteto urbano”. A favore di Pulcini anche Retake Roma Centocelle - Collatino, Villa Gordiani-Casilino e Prenestino-Pigneto: “Ha collaborato per gli interventi su due scuole del V municipio; aggiustamento panchine in prima persona; più incontri anche durante i Retake, tesi a trovare soluzioni per migliorare le cose; è stato di supporto per la parte burocratica delle piantumazioni; supporto per le relazioni dell'associazione con Ama; appelli periodici sull’importanza del volontariato e della cittadinanza attiva”.

Retake gruppo Torre Spaccata, Torre Maura, Alessandrino aggiunge: “I cittadini volontari del parco del Torrione nell' Assessore Pulcini hanno trovato un interlocutore attento e attivo per le problematiche del Parco e sempre disponibile all'ascolto per trovare soluzioni”. L’Associazione Vivo il Pigneto ringrazia invece Pulcini “per essere stato in questi mesi un interlocutore presente e disponibile al confronto e per aver condiviso con noi idee e progetti”.

E ancora. Integra 4.0 Impresa Sociale progetto Recuperiamo Insieme.“A Dario va il nostro personale ringraziamento e grande attestato di stima. Persone attive come lui é veramente difficile trovarle in politica”. E Municipalities in Transition Municipio V: “Dario ha permesso l'attivazione del progetto pilota Municipalities in Transition (cui partecipa attivamente) nel Municipio V di Roma. Si tratta di un esperimento di trasformazione delle comunità in chiave ecologica, equa e inclusiva di cui Il Municipio V è attualmente uno dei soli 6 "pilots" attivi in tutto il mondo. Per questo il gruppo MiT V Municipio si unisce alla richiesta alla sindaca Raggi".

Infine.TS Idee OdV: “Siamo da poco entrati nel Forum per l'ambiente del V Municipio e ci è voluto poco per assimilare un metodo di lavoro immediato, condiviso ed efficace grazie alla pragmatica di Dario Pulcini. Siamo sinceramente rammaricati per questa decisione così drastica dai motivi a noi oscuri. Grazie Dario per tutta l'attenzione dimostrata”. Infine sostegno è arrivato anche da 100 Celle Green Zone.