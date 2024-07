Nuovi alberi al Giardino Galafati, Annucci: "Sarà un bosco urbano, terminati 2/3 degli interventi"

L’obiettivo del municipio V è trasformare il giardino Galafati al Pigneto nella “piazza verde” del quartiere. E, per portare avanti questo progetto, piantare nuovi alberi è fondamentale. Nell’area verde, dove sono in corso da aprile importanti lavori di riqualificazione ne saranno messi a dimora 40. “Tutti gli alberi hanno un diametro 20-25 o 25-30 centimetri e il giardino sarà dotato di un impianto di irrigazione sotterraneo per accompagnare ogni esemplare nella crescita” spiega l’assessore al Verde del municipio V, Edoardo Annucci.

Un bosco urbano al Pigneto

Il progetto finale punta a trasformare il giardino in un bosco urbano “per migliorare la qualità dell’aria e mitigare le temperature” spiega Annucci. Tra specie che verranno messe a dimora ci sono: Alberi di Giuda, Ginko Biloba, Acero campestre, Carpino nero e Albero dei rosari. Nel piano di riqualificazione, elaborato anche con i cittadini attraverso un processo partecipativo strutturato in quattro incontri, sono previsti anche una nuova area giochi inclusiva per i bambini e nuovi arredi e spazi per sedersi.

Le tempistiche

I lavori, iniziati ad aprile, si sarebbero dovuti concludere entro poco più di un mese, ma hanno subito dei rallentamenti “perché sono emersi molteplici imprevisti ed elementi non mappati - chiarisce Annucci - come una camera per i sottoservizi, che hanno portato ad aggiornare il progetto diverse volte. A ciò si aggiunge anche il fatto che il giardino aveva ingenti quantità di cemento fino a diversi metri nel sottosuolo, quindi è stato necessario lavorare per portarlo via e restituire permeabilità al terreno”. Al momento circa 2/3 degli interventi sono stati completati, ma sui tempi di conclusione dei lavori non ci sono ancora tempi certi.

La questione sicurezza

Quella del giardino Galafati è un’area piuttosto complessa, più volte teatro di risse tra giovanissimi, come quella dello scorso marzo che ha portato al ferimento di due ragazzi di 18 e 17 anni, entrambi accoltellati. Come era accaduto già a fine gennaio, quando ad essere ferito, sempre con un coltello, era stato un 14enne. Il giardino si trova, inoltre, davanti alla scuola primaria Enrico Toti, spesso teatro di furti e atti vandalici. Per questo dai residenti della zona era arrivato più volte al municipio un appello per garantire maggiori condizioni di sicurezza in quella zona. “Il tema è stato al centro dei numerosi incontri che abbiamo avuto con i residenti, in merito alla riqualificazione del giardino Galafati – aveva sottolineato Annucci presentando il progetto -. La sicurezza, però, più che con telecamere e presìdi, si fa creando le condizioni affinché gli spazi tornino a essere vissuti dalla cittadinanza e diventino dei punti di riferimento. Ed è questo l’obiettivo che vogliamo raggiungere”. Una questione, quella della sicurezza nei parchi e nelle aree verdi del territorio del municipio V, tornato al centro dell’attenzione a seguito dell’aggressione razzista avvenuta al parco Sangalli a Torpignattara.