Giardino Galafati, partiti i lavori: il municipio vuole trasformarlo nella "piazza verde" del Pigneto

Nuovi arredi e spazi per sedersi, alberi e un’area giochi inclusiva: sono partiti i lavori di riqualificazione del Giardino Galafati, in via del Pigneto 172-196. Il progetto, che vale 140mila euro, è stato concepito dal Municipio V, con il contributo dei cittadini che hanno partecipato ai quattro incontri, uno al mese a partire dallo scorso ottobre, del processo partecipativo. Gli interventi dovrebbero durare poco più di trenta giorni e l’obiettivo, come spiega l’assessore al Verde del municipio V, Edoardo Annucci, è trasformare l’area verde, di poco meno di tremila metri quadri, nella “Piazza-giardino del Pigneto”.

La questione sicurezza

Quella del giardino Galafati è un’area piuttosto complessa, più volte teatro di risse tra giovanissimi, come quella dello scorso marzo che ha portato al ferimento di due ragazzi di 18 e 17 anni, entrambi accoltellati. Come era accaduto già a fine gennaio, quando ad essere ferito, sempre con un coltello, era stato un 14enne. Il giardino si trova, inoltre, davanti alla scuola primaria Enrico Toti, spesso teatro di furti e atti vandalici. Un quadro che spinge da tempo i cittadini della zona a chiedere interventi che garantiscano maggiore sicurezza in quell’area: “Il tema è stato al centro dei numerosi incontri che abbiamo avuto con i residenti, in merito alla riqualificazione del giardino Galafati – spiega Annucci -. La sicurezza, però, più che con telecamere e presìdi, si fa creando le condizioni affinché gli spazi tornino a essere vissuti dalla cittadinanza e diventino dei punti di riferimento. Ed è questo l’obiettivo che vogliamo raggiungere e su cui continueremo, nei prossimi giorni, a confrontarci con i residenti, individuando modalità innovative sulla gestione degli spazi”. E, tra i temi dell’incontro, ci sarà anche il futuro del campo da calcio adiacente al giardino: “Il campo è stato costruito da Metro C, in concomitanza con la vicina stazione della metropolitana Pigneto – chiarisce Annucci - ma non è ancora stato completato il passaggio nelle mani del municipio V. Anche su questo punto ci stiamo muovendo con gli uffici competenti”.

Come sarà il nuovo giardino Galafati

Come sottolineato dall’assessore al Verde, i lavori appena iniziati promettono di trasformare l’area, aperta nel 2015 dopo la fine dei lavori della metro C al Pigneto e dedicata all'antifascista Angelo Galafati, nella “piazza-giardino” del quartiere. Questo attraverso una serie di interventi che includono: una nuova area giochi inclusiva per i bambini e nuovi arredi e spazi per sedersi. Previsto nel progetto anche l'ampliamento del patrimonio verde del parco, con nuovi alberi e arbusti. “Gli interventi dureranno poco più di un mese e al fine di limitare i disagi procederemo dividendo lo spazio in due aree” chiarisce Annucci.