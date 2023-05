Si rompe tubatura al Collatino: lago in strada e altro cantiere aperto

Ancora un guasto a una condotta idrica sul territorio del V Municipio, questa volta in zona Collatino. A rompersi, nella serata di mercoledì 4 maggio, una tubatura Acea all’altezza del civico 47: un guasto fortunatamente non grave come quello che si è verificato in via di Torpignattara lunedì 24 aprile, ma che ha comunque provocato disagi.

Il guasto la sera del 3 maggio

Sul posto sono intervenute le squadre di pronto intervento di Acea e del Dipartimento Csimu per permettere il deflusso dell’acqua, e non è stato necessario deviare il traffico. Dopo il sopralluogo, i tecnici hanno comunicato al presidente di Municipio, Mauro Caliste, che la rottura interessa un componente della condotta che regola l’apertura e la chiusura del flusso dell’acqua, che sarà sostituito.

Verrà inoltre programmato un fuori servizio della distribuzione idrica per la riparazione: attualmente lo scavo operato per riparare la perdita è stato lasciato aperto per poter procedere con la sostituzione del pezzo, che sarà pianificato dall’ufficio tecnico del Municipio. Nel frattempo non si registrano disagi per i residenti, e nessuna abitazione è rimasta senz’acqua.

Tubi rotti e voragini, i precedenti

Si tratta, come detto, dell’ennesimo guasto che si verifica nel territorio del V Municipio, che negli ultimi dieci giorni ha dovuto gestire diversi problemi legati al suolo fragile e alle condotte che vi passano sotto: la sera del 24 aprile una tubatura dell’acqua vecchia di 70 anni si è guastata trasformando via di Torpignattara in un fiume e lasciando per oltre 10 ore senz’acqua centinaia di residenti, nei giorni successivi un'altra voragine si è spalancata in via Casilina all’altezza dell’incrocio con via Zurla, mentre in in via Teano gli operai di Italgas impegnati in lavori di ammodernamento della rete si sono dovuti fermare a causa del rinvenimento di una cavità non mappata, che ha reso necessario chiudere il traffico da viale Partenope al civico 227 in attesa di accertamenti.