Collatino, cassonetti stracolmi e rifiuti a terra fuori dalla scuola Valente: scatta l'esposto

L'istituto comprensivo si trova in via Dino Penazzato 72, nel quartiere Collatino. A scrivere ad Ama è Figliomeni: "Situazione pericolosa per topi e scarafaggi"

Cassonetti stracolmi e montagne di rifiuti davanti all'istituto comprensivo Valente, in via Dino Penazzato 72. Scatta la segnalazione. A scrivere un esposto con atto di diffida all'Ama, al Gabinetto del sindaco e all'Ufficio di igiene della Asl Roma 2 è il vicepresidente dell'Assemblea capitolina e consigliere di Fratelli d'Italia, Francesco Figliomeni.

"Non procedere alla tempestiva raccolta dei rifiuti ammassati in strada e con i cassonetti stracolmi da giorni, non solo è un gesto di grande inciviltà e maleducazione, ma è anche pericoloso poiché, se in alcuni casi, contengno residui di cibo, sono un'attrattiva per topi, scarafaggi e blatte", ha scritto.

L'istituto scolastico, continua, "è frequentato da alunni di ogni età, essendo un istituto comprensivo, peraltro di grande dimensione, in una zona riconosciuta ad alta densità popolare del V municipio, nel quartiere Collatino". La richiesta è quindi quella di eliminare le "montagne di immondizia presenti", "procedere alla pulizia e sanificazione dei cassonetti" e "adotare ogni iniziativa al fine di evitare che tale situazione pericolosa possa verificarsi nuovamente".