"Tra passato e presente": il municipio V premia 300 attività storiche del territorio

Trecento targhe per trecento attività storiche, spina dorsale di tutto il V municipio. "Tra passato e presente" è il titolo dell'evento con il quale l'amministrazione del V municipio ha voluto premiare le attività storiche di tutti i quartieri. Da Centocelle, al Pigneto, dal Collatino a Tor Sapienza, da La Rustica a Tor Tre Teste tutti i territori erano ieri rappresentati. Il mondo dell'economia ha invaso la sala Perlasca del municipio alle ore 14. Un orario insolito per un evento del genere, ma che ha tenuto conto degli orari delle attività. Sì, perché anche nel giorno della loro festa negozi e attività non hanno rinunciato a lavorare e produrre, prendendo una pausa solo per rititrare la targa.

"Da sempre la nostra amministrazione", spiega a RomaToday il presidente del V municipio, Mauro Caliste, "ha messo al centro il commercio. Le attività che caratterizzano il territorio sono la spina dorsale della nostra economia e rappresentano più di ogni cosa le nostre comunità, costruendo quel legame tra passato e futuro. Ne abbiamo avuto prova nel periodo della Pandemia ed anche durante questa crisi rappresentano un baluardo fondamentale anche per i tanti posti di lavoro che vengono garantiti".

Una premiazione fortemente voluta dall'amministrazione che sin dal suo insediamento ha avviato un dialogo con le Reti d'Impresa del territorio. "Anche negli anni di opposizione e ancora prima, con le precedenti amministrazioni, mi sono personalmente battuto al fianco delle reti d'impresa, cercando di aiutarle nel dialogo con la regione e nel lavoro per migliorare il territorio. Il premio di oggi è il coronamento anche di quel lavoro".

L’assessore al commercio e sport Marco Ricci: "È una iniziativa importante abbiamo voluto premiare anche per quest’anno il lavoro di centinaia di attività che nonostante la crisi economica le chiusure dovute alla pandemia ancora oggi danno lavoro a tante famiglie e sono diventati negli anni punti di riferimento dei cittadini non solo per i servizi economici che prestano ma anche per le iniziative sociali che tramite le reti impresa mettono in campo per la valorizzazione dei nostri quartieri".