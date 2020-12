Collatino, al Parco Prampolini un progetto di integrazione socio-lavorativa per persone con disagio mentale

Un progetto di integrazione socio-lavorativa per persone con disagio mentale all'interno del Parco Prampolini, al Collatino. Lo stabilisce un protocollo d’intesa già approvato dalla Giunta Capitolina e rivolto a persone con disagio mentale di età compresa tra i 18 e i 70 anni residenti nei Municipi IV, V, VI, VII, VIII e IX di Roma Capitale. La gara per l’affidamento del servizio, che partirà nei prossimi mesi con le modalità previste dall’andamento della situazione sanitaria, verrà istituita a breve, fa sapere il Campidoglio in una nota.



Il progetto coinvolge l’assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale, l’assessorato alle Politiche del verde, benessere degli animali e rapporti con la cittadinanza attiva nell’ambito del decoro urbano, il municipio Roma V e la Asl Roma 2, che individuerà gli utenti assicurando loro la necessaria continuità terapeutica-riabilitativa attraverso il dipartimento di Salute Mentale.



Obiettivo è promuovere l’autonomia personale, al fine di favorire l’inclusione sociale e lavorativa, delle persone con disagio mentale stabilizzato sviluppando abilità lavorative relativamente alla manutenzione del verde e dell’orticoltura; nonché la possibilità per la popolazione tutta di acquistare prodotti ortofrutticoli cosiddetti a “Km zero”.



Con il progetto si intende potenziare i percorsi di formazione in tirocinio nell’ambito della manutenzione del verde e dell’orticoltura; avviare un percorso di impresa sociale nello stesso ambito; valorizzare l’area verde del “Parco Prampolini” per la popolazione residente nel Municipio V e per l’intera città.



È stata quindi individuata all’interno del Parco Prampolini un’area di oltre un ettaro per l’attività formativa in tirocinio di orticoltura, mentre altri spazi verranno messi a disposizione per i percorsi formativi per la manutenzione del verde.



“Roma dimostra ancora una volta la sua capacità di inclusione con un progetto che promuove l’autonomia delle persone con disagio mentale, favorendo il loro inserimento lavorativo e l'integrazione sociale, che vanno a influire positivamente sul percorso di cura e riabilitazione”, afferma la sindaca di Roma Virginia Raggi.



“Prosegue l’impegno per le persone con disagio mentale, con un approccio che mira a superare la logica puramente assistenziale e a promuovere il benessere globale della persona. Grazie a questo progetto proponiamo un approccio inclusivo che oltre a garantire la necessaria continuità terapeutica-riabilitativa promuove l’autonomia personale, sociale e lavorativa, nonché il rapporto con il verde e la sua cura, anche a beneficio della città. Da assistiti a protagonisti attivi e impegnati” dichiara l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Veronica Mammì.



“È un progetto importante che mira a sviluppare un modello innovativo di integrazione socio-lavorativa. La scienza ha dimostrato l’impatto positivo prodotto dal contatto con la natura, in particolare sulle persone con disagio mentale. La cura del verde e degli orti stimolano i sensi e consentono di aumentare l’autostima e l’interazione sociale. Abbiamo individuato il parco Prampolini, nel V Municipio, area verde che, attraverso un complesso lavoro, abbiamo acquisito e reso fruibile” – spiega Laura Fiorini, assessora alle Politiche del verde.



“Si tratta di una iniziativa innovativa con l'obiettivo di realizzare un vero e proprio inserimento lavorativo attraverso l'impresa sociale che rientra nell'ambito dei percorsi socioriabilitativi che il DSM Asl Roma 2 in collaborazione con Roma capitale porta avanti sul territorio per i cittadini con grave disagio psichico” sottolinea il direttore generale della Asl Roma 2 dott.ssa Flori Degrassi.



“Il V Municipio, che si contraddistingue da tempo nella promozione dell'integrazione socio-sanitaria, è orgoglioso di ospitare una progettualità così ambiziosa e complessa, non solo a fini riabilitativi, ma anche ai fini della promozione di avviamento di veri e propri progetti lavorativi. È il lavoro la vera emergenza di questi tempi bui” sostiene il Presidente del V Municipio Giovanni Boccuzzi.