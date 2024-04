Più verde e una nuova area giochi: c'è un progetto da 150mila euro per riqualificare Parco Taverna

Un incendio nell’area ludica, le azioni dei vandali, il degrado: negli anni il parco Domenico Taverna, in via Pisino, ne ha viste tante. E l’ultima ristrutturazione, come ricorda l’assessore al Verde del municipio V, Edoardo Annucci “risale al 1996”. Da qui la scelta dell’amministrazione municipale di includere anche quest’area verde, caratterizzata dalla presenza di imponenti gelsi, tigli e pioppi, nel piano della riqualificazione dei parchi del territorio. Lo spazio, infatti, si trova in uno dei quadranti più popolosi del municipio ed è molto frequentato dai residenti, ma necessita di un profondo e complessivo rinnovamento.

Il progetto di restyling

Il piano per riqualificare parco Taverna vale 150mila euro: “Avrà una nuova area ludica, attrezzature per fare sport e nuovi arredi. Anche qui, come negli altri parchi, lavoreremo sul verde per implementarlo e migliorarlo” spiegano Annucci e il minisindaco Mauro Caliste. Martedì 23 aprile, alle 18, nella sede di via Torre Annunziata 1, il municipio presenterà il progetto alla cittadinanza: “Siamo pronti ad accogliere i suggerimenti di chi ogni giorno vive questo spazio. L’obiettivo è quello di avviare la procedura amministrativa di affidamento entro l’estate, in modo da poter aprire il cantiere in autunno” sottolineano Annucci e Caliste. La riqualificazione è stata finanziata attraverso un emendamento presentato in Assemblea capitolina dal consigliere Giammarco Palmieri, presidente della Commissione Ambiente, che sarà presente il 23.

Gli altri interventi

Sono tanti i “cantieri verdi” che stanno interessando il municipio V, dal giardino Galafati al Pigneto, che l’amministrazione vuole trasformare nella “piazza verde del quartiere”, al parco di via Anagni, che dovrebbe aprire le porte ai residenti a inizio maggio. E poi il parco di Centocelle, in cui l’ampio e ambizioso progetto di restyling punta a prepararlo per l’importante appuntamento con il Giubileo 2025 e a farlo diventare, come ha promesso il sindaco Roberto Gualtieri, “Il Central Park di Roma est”.