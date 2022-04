Viabilità infernale in viale della Serenissima: cittadini ostaggio del cantiere "eterno" 

Le reti "pollaio" color arancio fluo sono diventate il peggior incubo dei residenti. Un cantiere in piedi da quasi un anno, che limita la viabilità con annessi disagi per chi abita sulla strada e per le casse dei negozianti. Qui le auto non possono più transitare e la clientela ha subito un drastico calo.

Cittadini ostaggio del cantiere

Siamo in viale della Serenissima, nel quadrante Prenestino-Collatino del V municipio di Roma. Lavori di riammodernamento dei sottoservizi in corso da maggio 2021 impediscono ai cittadini di svoltare in auto sulla corsia laterale di via Prenestina, se presa da viale della Serenissima. Una questione che coinvolge gli abitanti, impossibilitati ad arrivare fin sotto casa (problematico soprattutto per chi si muove in carrozzina), e i commercianti, che in una recente commissione Lavori pubblici sul tema hanno chiesto di accelerare il più possibile la chiusura del cantiere. "Abbiamo chiesto a Italgas di prendere in considerazione per questi ultimi mesi di poter raddoppiare il turno" spiega a RomaToday la vicepresidente della commissione Eva Vittoria Cammerino, consigliera di Roma Futura.

Il cantiere doveva terminare lo scorso settembre. Tra le ragioni delle lungaggini - hanno riferito al municipio ingegneri di Italgas - il ritrovamento di alcuni reperti archeologici. Il via libera da parte della Sovrintendenza capitolina a proseguire con i lavori una volta esaminati i resti, a quanto risulta a RomaToday, sarebbe arrivato lo scorso dicembre e al momento si punterebbe a chiudere il tutto, ripristinando la normale viabilità, a metà maggio.

"Subito viabilità alternativa"

A tal proposito i consiglieri di Fratelli d'Italia, Daniele Rinaldi e Agostino Platania, hanno presentato un'interrogazione al presidente del municipio, Mauro Caliste (ancora senza risposta) dove si richiede anche l'organizzazione parallela di una viabilità provvisoria che venga incontro ai cittadini. "Ci chiediamo perché ancora non sia stata programmata una riunione urgente con Italgas, la polizia locale di Roma Capitale e l'Uot del municipio al fine di pianificare una serie di soluzioni urgenti per rendere meno impattante il cantiere" commentano i consiglieri. "Basterebbe studiare una viabilità provvisoria con la realizzazione di un accesso a via Prenestina laterale da Via Prenestina centrale".