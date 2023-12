Riprese le lezioni nel liceo devastato dagli occupanti: “Atti vandalici intollerabili”

Il plesso Giorgi, dalla mattinata di mercoledì 6 dicembre, è tornato in funzione. Le lezioni sono così riprese anche nell’edificio del Liceo Giorgi-Woolf che avevano subito pesanti danneggiamenti nei giorni delle occupazioni.

Il ritorno in classe

Ad informare della ripresa delle lezioni è stata la stessa dirigente scolastica che ha sottolineato come sia stato “necessario” ricorrere “anche all’intervento di ditte specializzate”. La scuola di viale Palmiro Togliatti, al Collatino, ha infatti dovuto fare i conti con gli ingenti danni che, l’occupazione iniziata il 27 novembre e terminata lo scorso 4 dicembre, ha lasciato in dote alla scuola in dote. I muri divelti, le porte sfondate, le macchinette del caffè devastate, hanno portato la dirigente scolastica a sporgere denuncia.

“Le proteste di studenti e operatori delle scuole a Roma sono sempre da rispettare e ascoltare ma i danneggiamenti dentro gli istituti derivanti da veri e propri atti vandalici sono assolutamente intollerabili” ha commentato Daniele Parrucci, il consigliere delegato all'edilizia scolastica della Città metropolitana di Roma. “Preoccupano e non poco le occupazioni nelle scuole superiori che, in alcuni casi, come accaduto al Liceo Woolf di Roma hanno causato danni economici ingenti”.

Atti inaccettabili da chi protesta per le scuole fatiscenti

Il conto per riportare il plesso ad una condizione pre-occupazione è salato. Per ripristinare i muri, gli arredi e gli infissi rotti serviranno decine di migliaia di euro. “Le proteste di studenti e operatori delle scuole sono sempre da rispettare e ascoltare ma i danneggiamenti dentro gli istituti derivanti da veri e propri atti vandalici sono assolutamente intollerabili. Soprattutto – ha sottolineato Parrucci – quando si protesta perché le strutture sono fatiscenti. Stiamo facendo uno sforzo enorme come Città metropolitana per consentire ai ragazzi di vivere nell'ambiente scolastico in maniera dignitosa”.

L'appello agli studenti

Al riguardo il delegato dell’ex provincia ha ricordato che sono stati chiesti “più fondi del Pnrr al governo nazionale” ma occorre anche preservare i plessi che non ne beneficeranno, da ulteriori esborsi economici. Ed è per questo che il delegato della Città metropolitana ha voluto lanciare un appello. “Ad oggi abbiamo a Roma 18 scuole occupate per questo rivolgo un appello ai ragazzi; aiutateci a rispettare e tutelare il vostro futuro”.