Chi è Valentina Coppola, candidata presidente del Municipio V con la Lista Civica Virginia Raggi

Valentina Coppola è la candidata Presidente del Municipio Roma V per la lista del Movimento 5 stelle e per la Lista Civica Virginia Raggi.



La sua storia di attivismo sociale inizia nel 2007, quando ha cominciato a collaborare con l'associazione per la tutela dei consumatori CODICI. In questa veste, si è sono occupata di sovraindebitamento e usura, gestendo gli sportelli di assistenza alla cittadinanza, ed è diventata la referente nazionale per i centri di tutela dei consumatori.



Nel 2009 è stata eletta presidente di CODICI Ambiente, la sezione "ambientale" dell’associazione, e ha quindi intrapreso vere e proprie battaglie per salvaguardare la salute dei cittadini: dall’Ilva di Taranto alla Valle del Sacco, dalla Terra dei Fuochi alla "guerra" legale per la chiusura della discarica di Malagrotta, in prima fila con i cittadini e il Politecnico di Torino per le rilevazioni ambientali.