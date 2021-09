Chi è Sabrina Capomassi, candidata presidente del Municipio V per rEvoluzione civica

Nata e cresciuta a Tor Sapienza, ha una formazione classica ed è una giornalista.

È alla sua prima esperienza politica e ha deciso di impegnarsi in questo progetto ispirandosi all'impegno di Monica Lozzi, ex presidente del Municipio VII e oggi candidata sindaca al Comune, che con il suo lavoro ha dimostrato che: "Se davvero si crede in un progetto lo si può realizzare, Monica di progetti ne ha realizzati moltissimi", così confida Sabrina Capomassi, spiegando le ragioni della sua candidatura con rEvoluzione civica.

Una lista che ha scelto perché, in primis, vede proprio Monica Lozzi dietro il progetto e poi perché un'identità politica lontana e libera da vincoli di appartenenza.

"rEvoluzione è attualmente l'unica vera lista civica indipendente che corre da sola senza coalizioni né apparentamenti con nessuno dei partiti tradizionali", così Sabrina Capomassi, in corsa per la presidenza del consiglio del Municipio V.