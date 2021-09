Chi è Alessandro Barnaba "Spartacus", candidato presidente del Municipio V della lista Nerone

Nato e cresciuto a Roma, nel quartiere di Centocelle, 54 anni fa, è diplomato all’Istituto Tecnico per il Turismo, si è poi laureato in Lingua e Letteratura Giapponese alla Sapienza di Roma, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia.

Il nome Spartacus gli è stato suggerito perché incarna le qualità del lottatore, della tenacia e della persistenza, indispensabili per raggiungere gli obiettivi. È alla prima esperienza diretta in politica e ha scelto il Movimento Storico Romano perché conosce personalmente Sergio Iacomoni e gli attivisti della lista "Nerone Movimento storico romano".

È stato borsista del Governo giapponese e ricercatore presso la Tokyo University e ha vissuto in Giappone complessivamente sette anni, dal 1992 al 1999.

Ha gestito una piccola attività di trading con il Giappone che operava come intermediaria in molteplici settori industriali italiani. Ha lavorato a lungo nel settore turistico come guida turistica. Parla fluentemente quattro lingue.