"Case dell'acqua" in municipio: cantieri al via per i nasoni high-tech

Annunciate a gran voce già lo scorso marzo, seppur a estate già iniziata sono finalmente partiti i cantieri per l'installazione delle "case dell'acqua", in V municipio. Come annunciato dal presidente Mauro Caliste ne sono previste quattro.

Due in prossimità delle sedi municipali di via di Torre Annunziata e di via Prenestina, e altre due in piazza Roberto Malatesta e in piazza delle Gardenie, punti con grande affluenza di cittadine e cittadini data anche la vicinanza con le fermate della metro C.

L'installazione è a carico di Acea. Si tratta di macchinette che forniscono acqua potabile gratis, sia liscia che frizzante. Una sorta di nasoni di ultima generazione, fontanelle tecnologie dove è anche possibile ricaricare il cellulare. Le prime in città risalgono al 2014. Al momento sono previste le quattro nei su citati luoghi del territorio ma potrebbero arrivarne di ulteriori in altri quartieri del municipio tramite i fondi stanziati per il Giubileo.

A oggi a Roma sono state installate 28 case dell'acqua nelle piazze, nei mercati e nelle ville storiche di Roma, luoghi scelti attraverso un percorso condiviso con i Municipi.