Carta d'identità: in V municipio riparte il servizio straordinario del mercoledì

Dal 7 settembre riparte in V municipio il servizio straordinario di rilascio delle carte d'identità e atti notori del mercoledì pomeriggio. Partito a marzo, ha permesso il rilascio di oltre 750 documenti.

"Appena insediati ci siamo trovati a dover far fronte a un ingente arretrato di atti dovuto agli anni della pandemia, pur davanti a risorse esigue e problemi logistici abbiamo voluto fornire un servizio in più ai cittadini residenti nel nostro municipio" commenta il presidente del V parlamentino Mauro Caliste. "Grazie alla collaborazione dei dipendenti è nato lo sportello del mercoledì, senza appuntamento, non è stato facile all'inizio, ma è stato un successo".

Lo sportello riaprirà quindi alle 15 di tutti i mercoledì, presso la sede di via Torre Annunziata 1, ma la novità è che per evitare lunghe file, occorrerà prenotarsi con il TuPASSi dalle ore 12.00 del lunedì. Inoltre dal 12 settembre dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e il martedì e giovedì dalle 8.30 alle 17.00, presso il servizio demografico della sede di via Torre Annunziata 1, si riceverà il pubblico per il rilascio delle tessere elettorali a vista.