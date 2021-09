Elezioni Municipio V 2021: tutti i candidati alla presidenza

Il 3 e 4 ottobre si torna alle urne anche per il rinnovo del consiglio nel Municipio V. Uno dei territori dove la disuguaglianza sociale è più evidente, a cui i candidati promettono di far fronte nei prossimi mesi, chiamando i residenti a esprimere la propria preferenza in un ampio ventaglio di possibilità. Sono infatti 11 i candidati principali alla presidenza del territorio. Oltre alla scelta del minisindaco che succederà al pentastellato Giovanni Boccuzzi, gli elettori potranno esprimere la doppia preferenza di genere, indicando sulla scheda i cognomi di una donna e di un uomo.

In caso di ballottaggio si svolgerà un secondo turno. In quel caso si tornerà al voto nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

I candidati presidenti

Per subentrare a Giovanni Boccuzzi, attuale presidente di via di Torre Annunziata 1, si presenta per il Movimento 5 stelle Valentina Coppola (M5s) (intervista - biografia), attivista ambientale e presidente di EARTH Odv. Per il centrosinistra corre invece Mauro Caliste, ex assessore municipale al Commercio e presidente dell’Associazione Impegno Civico (intervista - biografia). Al polo opposto Daniele Rinaldi (intervista - biografia) per il centrodestra, a sostegno di Giorgia Meloni ed Enrico Michetti Sindaco. Massimo Piccardi è invece il candidato scelto da Calenda sul Municipio V (intervista - biografia).

Diverse poi le liste civiche che concorrono a guidare il territorio, tra cui REvoluzione Civica con Sabrina Capomassi (intervista - biografia) e la lista Nerone Movimento Storico Romano, a supporto di Iacomoni sindaco, che sceglie Alessandro Barnaba, detto Spartacus (intervista - biografia). Figurano poi Riconquistare l’Italia, con Mauro Paggi (intervista - biografia), partito che si autodefinisce politico democratico neosocialista antieuropeista e patriottico. Cristina Grandi è la candidata con la lista "Roma ti guarda - Berdini sindaco" (intervista - biografia), mentre Angelo de Santis rappresenta il Popolo della famiglia (intervista - biografia).

Per l'estrema sinistra, troviamo poi in Municipio V Davide Kazaki di Potere al popolo (intervista - biografia) e Marco Paparella per il Partito Comunista (intervista - biografia).