Aree giochi e fitness nei parchi e nelle scuole del V municipio: in arrivo 500mila euro 

In arrivo 500mila euro per verde e giardini scolastici del V municipio. Lo scorso 13 luglio la giunta Caliste ha approvato una delibera degli assessori alla Scuola, Cecilia Fannunza, e all'Ambiente, Edoardo Annucci. Il testo prevede la destinazione della somma all'acquisto e montaggio di attrezzature ginniche e fitness nei parchi cittadini e nelle aree verdi delle scuole.

Parchi e scuole interessati

Nel dettaglio, i giardini interessati dagli interventi sono il parco Casale Rosso, il parco di Tor Sapienza, il parco Madre Teresa di Calcutta a Centocelle, l'area verde di via Anagni e il giardino dei Ciliegi, mentre per le scuole interessate abbiamo la primaria Gioacchino Rey, la Marco Polo, la primaria Sibilla Aleramo, la materna via Lepetit, la secondaria di primo grado Rosa Parks.

"Prosegue il percorso di riqualificazione del verde pubblico e del verde scolastico avviato in questi primi mesi nei parchi e nelle scuole del nostro territorio" commenta il minisindaco dem Mauro Caliste, lo stesso che nelle ultime settimane ha messo in guardia più volte dai vandali, rei di aver deturpato in diverse occasioni aree giochi dei bambini.

Vandali nei giardini

Negli ultimi sei mesi sono stati diversi i parchi colpiti. A giugno è toccato al parco Domenico Taverna di via Pisino in zona Villa Gordiani. Nel fine settimana alcuni ragazzi che abitualmente frequentano la zona hanno bruciato parte dei giochi per i bambini presenti nel parco, tra l'altra appena restaurato. Inutilizzabile la torretta con lo scivolo, chiusa dal servizio giardini e dall'ufficio aree ludiche del municipio. Prima ancora vandali hanno colpito al parco di Tor Tre Teste, dove è stata valicata l'area interdetta e sono stati utilizzati i giochi non ancora collaudati, provocando danni alle strutture. Idem in via Pietro Turani a La Rustica, dove è stato rotto lo scivolo.