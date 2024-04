"Le nostre scuole sono sotto attacco dei vandali": il municipio V lancia l'allarme

Le scuole del municipio V sono sotto attacco dei vandali. Il minisindaco Mauro Caliste e l’assessora alla Scuola, Cecilia Fannunza tornano a lanciare l’allarme su un problema che affligge da tempo il territorio da loro amministrato: furti e atti vandalici negli istituti scolastici, che non accennano a diminuire.

Gli ultimi casi

L’elenco degli episodi nei plessi scolastici del territorio si è allungato, come ricordano Caliste e Fannunza: “Negli ultimi tre mesi – spiegano - il nido Albero Azzurro è stato colpito ben quattro volte - ricordano -, stessa sorte per il nido Gioiosi Anatroccoli che i 4 furti li ha subiti in 15 giorni mentre nel recente fine settimana i plessi Ungaretti e San Benedetto dell'IC Sesami e la scuola elementare in via Valente 98 sono stati aggiunti alla lista degli obiettivi. L'episodio più recente, questa stessa notte, ha visto l'ingresso della scuola Belli imbrattato e vandalizzato con scritte no vax. Riteniamo sia essenziale agire immediatamente per proteggere la sicurezza e l'integrità dei nostri studenti, docenti e personale scolastico”.

Le richieste del municipio

Una situazione preoccupante, quella delle scuole, che spinge il municipio a chiedere di “aumentare le pattuglie di sorveglianza e assicurare che tutte le telecamere nelle scuole siano collegate al Numero unico di emergenza”. Quest’ultima richiesta fa riferimento al progetto lanciato in via sperimentale dal Comune di Roma, per collegare gli allarmi di 60 istituti scolastici di Roma con il 112, di questi, come spiegato a RomaToday dall’assessora Fannunza, sette sono nel municipio V, selezionati su una base di una lista stilata dallo stesso municipio. Ma non basta: la richiesta, ora, è collegare tutte le scuole del territorio. “È fondamentale – continuano Caliste e Fannunza - mettere in sicurezza l'intera comunità scolastica e garantire un ambiente educativo sereno e protetto per tutti. Come Amministrazione ci siamo impegnati personalmente a lavorare con le forze dell'ordine e la comunità locale per affrontare questa situazione con la massima urgenza e determinazione. La sicurezza dei nostri bambini e della comunità scolastica è una priorità assoluta, e non risparmieremo sforzi per garantire che le nostre scuole siano luoghi sicuri e accoglienti per tutti”.