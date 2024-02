Allarme sicurezza nel municipio V, Caliste incontra il Prefetto: "Servono più controlli"

Saranno intensificati i controlli delle forze dell’ordine in alcune delle aree più problematiche del municipio V. Dal Borghetto degli Artigiani, al parco delle Energie, dove alcuni giorni fa sono stati ritrovati alcuni polli decapitati e squartati. Nella mattina di giovedì 22 febbraio si è riunito in Prefettura il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, a cui hanno partecipato il presidente del municipio V, Mauro Caliste e l’assessora capitolina alle Politiche di sicurezza, attività produttive e pari opportunità, Monica Lucarelli.

Le richieste del municipio

Il minisindaco ha esposto al prefetto di Roma, Lamberto Giannini, le questioni più urgenti nel municipio sul fronte sicurezza, chiedendo una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Tra i fronti più critici presentati da Caliste figura il Borghetto degli Artigiani “dove da tempo ci sono situazioni di degrado e mancanza di sicurezza”. E poi il mercato abusivo di piazzale Pascale, che si svolge prima e dopo il mercatino di Porta Portese Est e che oltre a creare un problema di decoro, è spesso teatro di violenze. Altra questione di particolare urgenza sono i furti e gli atti vandalici negli istituti scolastici del territorio. Il municipio ha chiesto di installare dei sistemi antifurto collegati direttamente al 112. Un intervento è stato sollecitato anche per il parco delle Energie, teatro di inquietanti violenze contro gli animali: nei giorni scorsi, infatti, nell’area verde sono stati ritrovati dei polli decapitati e squartati.

La risposta del prefetto

Di fronte a tutte le emergenze indicate dal municipio V, dalla Prefettura è arrivato l’impegno a rafforzare i controlli delle forze dell’ordine nelle aree indicate dal minisindaco. Sul fronte furti nelle scuole, inoltre, è stato chiesto al municipio V di compilare un elenco di scuole più a rischio, in modo da poter valutare la loro inclusione in un progetto del Comune, ancora in fase di verifica sperimentale, che punta a collegare i sistemi di allarme di 60 istituti scolastici al 112. “Sono soddisfatto - spiega Caliste -. Abbiamo avuto dal prefetto risposte importanti su alcune questioni centrali per la sicurezza del nostro territorio”.