8 Marzo, nel II municipio pietre d'inciampo in memoria delle vittime del Circeo

Nella giornata internazionale della donna, il II municipio ricorda due vittime della violenza maschile: Donatella Colasanti e Rosaria Lopeze. Entrambe sono state rapite, sequestrate, violentate e picchiate in una villa di San Felice Circeo tra il 29 e il 30 settembre 1975 da Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira. L'8 marzo 2024 sono state posate due pietre d'inciampo e una targa in via Pola.

L'iniziativa "Voci ai luoghi, voci alle donne" è stata sostenuta dalle classi quinte dell'istituto superiore "Carducci" di via Asmara 28, insieme all'assessorato politiche sociali e alla commissione pari opportunità del II municipio, con il contributo della Regione Lazio e il sostegno di una serie di realtà del terzo settore come BluMedia, E-Club Zonta Roma Parioli, Rising e BuuuBall Ets.

Dopo il ritrovo della mattina dell'8 marzo a largo di Villa Paganini, esponenti del municipio, consiglieri, cittadini e studenti hanno continuato il percorso verso viale Pola. Nei prossimi giorni, inoltre, verranno installate panchine rosse simbolo della lotta alla violenza di genere, dalla stessa viale Pola fino a via Pietro Mascagni. "L’iniziativa rappresenta un’opportunità estremamente significativa - spiegano dal II municipio - grazie alla quale sarà possibile sensibilizzare e coinvolgere concretamente la cittadinanza, in particolare i giovani e le istituzioni nella riflessione su temi drammaticamente attuali". Una memoria diffusa che supererà i confini del territorio e del quartiere Trieste "rendendo l’evento un’azione significativa da replicare in altri contesti". All'evento era presente anche il fratello di Donatella Colasanti (deceduta nel 2005 per un tumore), Roberto. Oltre a lui, c'erano lo scrittore Edoardo Albinati, la presidente del II Francesca Del Bello, l'assessore Gianluca Bogino, la consigliera e presidente della commissione pari opportunità Celeste Manno, l'assessora alla scuola di Roma Capitale Claudia Pratelli e la consigliera regionale Eleonora Mattia: "Questa iniziativa non si fermerà oggi ma è il primo passo di un progetto - il commento di Mattia - che proseguirà con l’apposizione di diverse panchine rosse, simbolo del contrasto alla violenza di genere, nel quartiere Trieste di Roma”.