Anziana finisce dentro una voragine non segnalata. Vigili transennano il marciapiede

Tre del pomeriggio di un giovedì qualsiasi di inizio settembre. Una signora di 79 anni passeggia per i Parioli con la figlia e la nipote, siamo a via Lisbona, due passi dalla prestigiosa università Luiss e da Villa Ada. Ad un certo punto, mentre tutte e tre si trovano sul marciapiede accanto ad un giardino recintato, l'anziana sembra scomparire. Che è successo? E' finita in una buca. Non è semplicemente inciampata, ci è finita proprio dentro.

Anziana dentro una voragine ai Parioli

I fatti si sono svolti il 7 settembre, di fronte a svariati testimoni. Di fronte c'è un palazzo signorile pieno di uffici e studi di professionisti, il traffico di scooter e automobili avvolge i protagonisti. Sono le 15 e una bionda signora di 79 anni si potrebbe essere rotta una gamba perché sul marciapiede sul quale passeggiava con figlia e nipote, c'è una buca larga 50 cm e profonda un metro non segnalata, non recintata, semplicemente nascosta da una grezza tavola di legno. Che, a quanto pare, è stata messa lì da qualche cittadino misericordioso nella speranza di evitare proprio ciò che, invece, è accaduto.

Intervento del 118 per soccorrere la donna

In pochi minuti, subito dopo l'incidente, con l'anziana ancora a terra dolorante (e una gamba, dicono i testimoni, pericolosamente e innaturalmente storta), arriva il personale del 118 in ambulanza per soccorrerla e portarla via: "Si faceva fatica anche a tirarla su", racconta a RomaToday una ragazza presente al momento del fatto. Ma non certo per la mole della donna, per carità: "L'asfalto intorno alla voragine è friabile, non riusciva a mettersi in piedi". Tenendo conto anche dell'infortunio, non dev'essere stato semplice.

Ignoti i responsabili e i motivi della voragine

Insomma, a via Lisbona nel cuore dei Parioli c'è una voragine profonda un metro che qualcuno aveva coperto con una tavola di legno, ma non era segnalata in altri modi e tanto meno recintata per impedire che qualcuno, come la 79enne malcapitata, ci finisse dentro. Un bambino sarebbe entrato direttamente nel marciapiede. Il II municipio, contattato dal nostro giornale, è intervenuto chiedendo il transennamento del tratto di marciapiede pericoloso con il supporto di due agenti della Polizia Locale di Roma Capitale: "A maggio quella buca non c'era - spiega l'assessora ai lavori pubblici, Paola Rossi - e noi non avremmo mai e poi mai omesso di segnalarla correttamente". Chi l'abbia fatta, però, non si sa: un sottoservizio? Una ditta durante i lavori di rifacimento del manto stradale, per poi dimenticarla lì così? Sembra improbabile. Sta di fatto che al momento i responsabili non ci sono. Dopo le 16, sul posto, si sono presentati anche i Vigili del Fuoco. Per fortuna, però, non c'era nessun bambino da salvare.