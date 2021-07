Viva gli anziani: così il Municipio II vuole contrastare l’isolamento degli over 80

Il Municipio II contro l’isolamento degli anziani: è stato siglato il Protocollo d’Intesa con la Comunità di Sant'Egidio nell'ambito del Programma "W gli Anziani!" per il monitoraggio e il sostegno attivo della popolazione over 80 del territorio.

Municipio II contro l’isolamento degli anziani

La popolazione anziana è aumentata in maniera esponenziale negli ultimi 50 anni e l'invecchiamento della popolazione è reso più drammatico dai fenomeni di isolamento sociale che soprattutto nelle grandi città vi sono connessi. L'epidemia da covid-19 ha reso ancora più lampante la fragilità della popolazione anziana ed ha richiesto alle Istituzioni la necessità di sviluppare interventi territoriali sempre più capillari.

Uno degli obiettivi primari del Programma "W gli Anziani!" è il contrasto all'isolamento sociale delle persone anziane attraverso il rafforzamento della rete sociale che opera sul territorio con la finalità di rinsaldare un tessuto umano che sappia prendersi cura delle persone più deboli.

Il programma di sostegno per gli over 80 del II Municipio

“Questo Programma è un modello di intervento innovativo ed integrato, con l'obiettivo di migliorare gli indicatori di salute e l'accesso e l'utilizzo dei servizi sociali e sanitari ed è rivolto alla popolazione over 80. W gli Anziani! - hanno scritto in una nota Francesca Del Bello, presidente del Municipio Roma II e Carla Fermariello, assessora alle Politiche Sociali e Sanitarie - rappresenta uno degli obiettivi raggiunti dal Municipio Roma II nel campo delle Politiche Sociali, dove siamo riuscite a sviluppare un ampio lavoro di rete con le Associazioni, le ASP, le Consulte e il Terzo Settore, lavorando in sinergia con il PUA, l'Ufficio di Piano e gli altri servizi sociali municipali. Siamo così riuscite a concretizzare interventi innovativi in favore delle persone più fragili e svantaggiate volti a superare l'isolamento e le discriminazioni. ‘W gli Anziani! - hanno proseguito la minisindaca e l'assessora - é una delle misure adottate al Municipio II per proteggere la popolazione over 80 del nostro territorio e si pone al fianco di altri interventi in favore delle persone anziane: dalle politiche sull'invecchiamento attivo, a quelle rivolte al contrasto alla povertà e alla solitudine, fino ad arrivare al numero unico municipale Pronto Anziani, ancora attivo fianco delle persone più fragili. Intendiamo proseguire sulla strada che mette le persone e i loro bisogni prima di tutto, realizzando servizi concreti, utili, accessibili e vicini a coloro che soffrono”.