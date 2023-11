Violenza sulle donne, meno fondi al reddito di libertà. Il Pd chiama in causa la Regione

Da circa 3 milioni di euro a meno di 1,8 milioni di euro. Il fondo che sostiene il cosiddetto "reddito di libertà", riservato a donne vittime di violenza, è stato ridotto in occasione della Legge di Bilancio 2023 e ha fatto sì che molte richieste avanzate all'Inps, ente erogatore, siano rimaste inevase. Per questo il Pd del II municipio chiede alla Regione Lazio di stanziare soldi di sua iniziativa, per integrarlo e renderlo strutturale.

Il reddito di libertà per le donne vittime di violenza

A fine 2020, grazie al Decreto Rilancio, insieme a una serie di provvedimenti a sostegno di liberi professionisti, famiglie e imprese colpiti dalla crisi economica conseguente alla pandemia, il Governo stanziò 3 milioni di euro riservati alle Regioni, che avrebbero potuto distribuirli - tramite Inps - alle donne in uscita da condizioni di violenza fisica e psicologica. Un supporto di 400 euro al mese, al massimo per un anno, finalizzato a supportare percorsi di uscita dal disagio e acquisizione di autonomia. Nel 2023 il Governo ha ridotto il fondo a 1,8 milioni di euro e così un finanziamento già considerato scarso, si è rivelato del tutto insufficiente. Il 2 novembre il consiglio del II municipio ha approvato una proposta di delibera, scritta da esponenti della maggioranza, nella quale si chiede alla giunta regionale presieduta da Francesco Rocca di integrare il fondo e renderlo strutturale.

La richiesta del Pd a Rocca: "Serve un finanziamento integrativo"

"Le donne vittime di violenza - spiega Roberto Ferraresi, capogruppo Pd nel parlamentino di via Dire Daua - si sentono spesso irretite dal denunciare gli abusi perché prive di sostentamento. Non ce la fanno con le loro forze e allora non chiedono aiuto. Il reddito di libertà serviva proprio a tutelare le donne dopo un percorso fatto all'interno di un centro antiviolenza. Purtroppo la Finanziaria del 2023 ha tagliato sensibilmente il fondo e questo ha fatto sì che moltissime donne si siano viste respingere la domanda per insufficienza di fondi. Quello che chiediamo è innanzitutto che il reddito diventi strutturale e poi che venga finanziato nuovamente dalla Regione Lazio. In Sicilia ed Emilia Romagna le giunte hanno stanziato rispettivamente 300mila e 800mila euro, autonomamente".

Quattrocento euro al mese per l'autonomia

Per Celeste Manno, presidente della commissione pari opportunità del II municipio "la valenza di questo reddito è enorme - sottolinea - ed è necessario che venga rifinanziato per aiutare chi esce da situazioni orribili. Indirettamente è anche un sostegno ai centri antiviolenza e alle case rifugio, che così non dovranno sopperire di tasca loro ad esigenze di donne (e dei loro figli, quando ci sono) che stanno affrontando un percorso di uscita dalla violenza e dalla prevaricazione. Quattrocento euro non sono tanti, ma danno maggiore indipendenza alle donne e potrebbero anche essere utili per pagare una parte di affitto".

I fondi della Regione contro la violenza di genere

Pochi mesi fa, la Regione ha stanziato oltre 800mila euro per "promuovere la cultura del rispetto e contrastare la violenza di genere", ma anche per sostenere gli orfani delle vittime di femminicidio. Soldi anche per il "bollino rosa", cioè un incentivo economico per le aziende che implementano le pari opportunità negli organici. Altri 2 milioni di euro sono stati messi a bilancio dalla Regione anche per centri antiviolenza e case rifugio, con i contributi erogati ai comuni e ad altri enti impegnati, con progetti specifici, nel contrastro alla violenza di genere.

I numeri di ActionAid del 2022

La Regione Lazio già nel 2018 aveva deliberato l'istituzione di un "contributo di libertà" pari a 5mila euro per ogni richiedente, da erogare mensilmente per sopperire a spese relative a utenze, canoni di locazione, spese per le donne e per i minori. In base ad un report di ActionAid, reso pubblico a fine 2022, nel periodo dal 2018 al 2022 però erano state solamente 229 le donne che hanno beneficiato del contributo