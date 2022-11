Aree attrezzate, illuminazione e risparmio energetico: ecco come rinascerà Villa Glori

Entro il 2024 Villa Glori vedrà completata una importante opera di restyling finanziata con circa 4 milioni di euro del fondo Pnrr, come già annunciato a marzo scorso dalla giunta Gualtieri. Il progetto sarà diviso in due fasi ed è stato illustrato nei giorni scorsi all'interno dello storico centro Caritas ospitato proprio all'interno del parco di Roma nord.

"Le ville storiche non vanno considerate come sacrari" ha commentato l'assessore al verde del II municipio, Rino Fabiano. Come a voler dire che vanno tutelate e rispettate, ma vissute dalla cittadinanza quotidianamente. Per questo, come ha spiegato anche la presidente Francesca Del Bello insieme all'assessora capitolina Sabrina Alfonsi, un occhio di riguardo verrà riservato "all'implementazione del patrimonio arboreo, agli spazi per il tempo libero dedicati a grandi e bambini".

La prima fase di riqualificazione prevede la sistemazione dei percorsi e degli assi di quello che è il progetto originario dell'architetto Raffaele De Vico, che diede vita al "Parco della Rimembranza" tra il 1923 e il 1924. Nella seconda, invece, ci saranno la cura e l'implementazione delle alberature, con la sistemazione di quelle eventualmente compromesse.

"Nascerà un’area giochi nella parte più soleggiata e con minor presenza di pini - fa sapere Del Bello - e un’area con attrezzi ginnici. Sarà predisposta l’illuminazione a risparmio energetico e impianti per l’irrigazione a basso consumo, controllato con sistemi digitali e di riciclo dell’acqua delle fontanelle". Un lavoro che, come detto, impiegherà tutto il prossimo anno: nel 2023 i primi 2 milioni di euro andranno in appalto, mentre il resto andrà in progettazione, con la procedura di gara e l'inizio dei lavori che si dovrebbero completare nel 2024.