Da occupazione abusiva a orto pubblico. Ecco il futuro del complesso delle Serre Reali di Villa Ada

Le Serre Reali di Villa Ada verranno riqualificate. Per ora siamo ancora alla progettazione di fattibilità tecnico-economica, ma la strada è segnata. Come con tutti gli altri edifici storici del parco del II municipio, anche il complesso Ottocentesco verrà rinnovato, strappato ad un degrado che lo avvolge da anni.

Nuova vita per le Serre Reali di Villa Ada

La giunta capitolina ha approvato una delibera firmata dall'assessora Sabrina Alfonsi, relativa al progetto di riqualificazione: 2,7 milioni di euro per la fattibilità tecnico-economica, inserito nel secondo stralcio degli interventi di restauro e riqualificazione del Casale delle Cavalle Madri. Oggetto di occupazioni abusive e grave stato di degrado, il complesso verrà consolidato dal punto di vista strutturato e ricostruito con lo scopo di recuperare la struttura originaria.

Orto botanico o esposizione florovivaistica

Verranno demoliti i manufatti e le trasformazioni effettuate negli anni dagli occupanti abusivi. Lo scopo del Comune è destinare le Serre ad un uso pubblico "coerente con la sua funzione originaria, come ad esempio un orto botanico o luogo di esposizione di produzioni florovivaistiche". “Questo progetto si aggiunge al piano di interventi di complessiva riqualificazione degli edifici storici - spiega Alfonsi -, del patrimonio vegetazionale e della rete dei viali e di Villa Ada, sul quale è previsto un investimento di circa 14,3 milioni di euro di cui oltre 4 milioni di fondi del PNRR".

Il restauro degli edifici storici

"Per quanto riguarda gli edifici storici - prosegue l'assessora - procedono secondo cronoprogramma i lavori di restauro degli interni della Chiesetta del Divino Amore e a marzo inizieranno i restauri esterni. Sono stati anche avviati i cantieri di ristrutturazione del Casale della Finanziera e del Casale della Tribuna, mentre è in corso la progettazione definitiva degli interventi di ristrutturazione delle ex Scuderie. Per gli edifici è prevista una destinazione d’uso pubblica, da luoghi per l’infanzia a sale studio e spazi per attività culturali£.

Nel frattempo il Comune fa sapere che si sono conclusi i lavori sul viale Scholl e viale Ferrari, la ripavimentazione del viale centrale in sanpietrini "e la sistemazione del piazzale e delle aiutole antistanti all'ambasciata d'Egitto".